https://sputnikarabic.ae/20220828/إعلام-استقبال-غاضب-لماكرون-في-الجزائر-1066920486.html
إعلام: استقبال غاضب لماكرون في الجزائر
إعلام: استقبال غاضب لماكرون في الجزائر
استقبل مواطنون جزائريون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهتافات منددة لزيارته في مدينة وهران. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T07:33+0000
2022-08-28T07:33+0000
2022-08-28T07:33+0000
العالم
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وبحسب ما نقلت قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية فإن حشدا من المواطنين الجزائريين استقبلوا الرئيس الفرنسي بهتافات منددة لزيارته بعد مغادرة متجر يعرف باسم "ديسكو مغرب" مختص بموسيقى الراي.وعلى بعد 150 مترا من المتجر ترجل الرئيس الفرنسي من سيارته للقاء حشد من المواطنين وسط حماية أمنية، ليلتقط الصور ومصافحا الحشود.يذكر أن الرئيس الفرنسي كان في زيارة إلى العاصمة يومي 25 و 27 أغسطس/آب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: استقبال غاضب لماكرون في الجزائر
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استقبل مواطنون جزائريون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهتافات منددة لزيارته في مدينة وهران.
وبحسب ما نقلت قناة
"فرانس إنفو" التلفزيونية فإن حشدا من المواطنين الجزائريين استقبلوا الرئيس الفرنسي بهتافات منددة لزيارته بعد مغادرة متجر يعرف باسم "ديسكو مغرب" مختص بموسيقى الراي.
وعلى بعد 150 مترا من المتجر ترجل الرئيس الفرنسي
من سيارته للقاء حشد من المواطنين وسط حماية أمنية، ليلتقط الصور ومصافحا الحشود.
وبحسب القناة تعالت هتافات من قبل المواطنين بـ"تعيش الجزائر" و "فرنسا تلتهم بلدنا" ليصعد بعدها ماكرون إلى سيارته ويرد التحية على الحشود.
يذكر أن الرئيس الفرنسي كان في زيارة إلى العاصمة يومي 25 و 27 أغسطس/آب.