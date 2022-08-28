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إعلام: استقبال غاضب لماكرون في الجزائر
إعلام: استقبال غاضب لماكرون في الجزائر
استقبل مواطنون جزائريون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهتافات منددة لزيارته في مدينة وهران. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T07:33+0000
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وبحسب ما نقلت قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية فإن حشدا من المواطنين الجزائريين استقبلوا الرئيس الفرنسي بهتافات منددة لزيارته بعد مغادرة متجر يعرف باسم "ديسكو مغرب" مختص بموسيقى الراي.وعلى بعد 150 مترا من المتجر ترجل الرئيس الفرنسي من سيارته للقاء حشد من المواطنين وسط حماية أمنية، ليلتقط الصور ومصافحا الحشود.يذكر أن الرئيس الفرنسي كان في زيارة إلى العاصمة يومي 25 و 27 أغسطس/آب.
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العالم
العالم

إعلام: استقبال غاضب لماكرون في الجزائر

07:33 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Poolالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool
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استقبل مواطنون جزائريون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهتافات منددة لزيارته في مدينة وهران.
وبحسب ما نقلت قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية فإن حشدا من المواطنين الجزائريين استقبلوا الرئيس الفرنسي بهتافات منددة لزيارته بعد مغادرة متجر يعرف باسم "ديسكو مغرب" مختص بموسيقى الراي.
وعلى بعد 150 مترا من المتجر ترجل الرئيس الفرنسي من سيارته للقاء حشد من المواطنين وسط حماية أمنية، ليلتقط الصور ومصافحا الحشود.

وبحسب القناة تعالت هتافات من قبل المواطنين بـ"تعيش الجزائر" و "فرنسا تلتهم بلدنا" ليصعد بعدها ماكرون إلى سيارته ويرد التحية على الحشود.

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان في زيارة إلى العاصمة يومي 25 و 27 أغسطس/آب.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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