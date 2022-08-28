إعلام: الاتحاد الوطني الكردستاني يتفق على سحب ترشيح برهم صالح من الرئاسة العراقية وتهيئة مرشح بديل
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس العراقي، برهم صالح
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
اتفق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، على "سحب ترشيح برهم صالح وتهيئة مرشح بديل لرئاسة الجمهورية".
وأفادت قناة "عراق 24"، بأن "نتائج اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني أسفرت عن أن "رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني وافق على أن يكون رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني مقابل سحب ترشيح برهم صالح".
عاجل | نتائج اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني: #البارزاني وافق على ان يكون #رئيس_الجمهوريّة من حصة الاتحاد الوطني مقابل سحب ترشيح #برهم_صالح#عراق_24 #العراق pic.twitter.com/EBnCSPjBPd— تلفزيون عراق 24 HD (@IRAQ24HD) August 28, 2022
وأضافت أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، "على سحب ترشيح برهم صالح وتهيئة مرشح بديل لرئاسة الجمهورية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني قرر أيضا "إلغاء نظام الرئيس المنتخب داخل الحزب وانتخاب بافل طالباني رئيساً له".
عاجل | نتائج اجتماع الاتحاد الوطني الكردستاني: اتفاق على سحب ترشيح #برهم_صالح وتهيئة مرشح بديل لـ #رئاسة_الجمهورية #عراق_24 #العراق pic.twitter.com/GACBoN359F— تلفزيون عراق 24 HD (@IRAQ24HD) August 28, 2022
نتائج اجتماع #الاتحاد_الوطني الكردستاني: الغاء نظام الرئيس المنتخب وانتخاب #بافل #طالباني رئيساً#عراق_24 #العراق pic.twitter.com/09pcrVgsrt— تلفزيون عراق 24 HD (@IRAQ24HD) August 28, 2022
ودخل العراق في انسداد سياسي منذ عدة أشهر، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
ويسعى التيار الصدري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فيما أعلن "الإطار التنسيقي"، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.