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https://sputnikarabic.ae/20220828/إعلام-الجزائر-مستعدة-لزيادة-إمدادات-الغاز-إلى-فرنسا-1066938708.html
إعلام: الجزائر مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى فرنسا
إعلام: الجزائر مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى فرنسا
ذكرت إذاعة "يوروب 1"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر أن الجزائر مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى فرنسا وسط خطر حدوث شتاء "متوتر" في أوروبا. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:59+0000
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الجزائر
أخبار فرنسا
اقتصاد
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باريس - سبوتنيك. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة رسمية بين 25 و27 أغسطس/ آب.وأثناء زيارة ماكرون للبلاد، التقت المديرة التنفيذية لشركة الطاقة الفرنسية إنجي كاثرين ماكجريجور بوزير الطاقة والتعدين الجزائري محمد عرقاب وتوفيق حكار رئيس شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، بحسب التقرير.لم تعط الجزائر لباريس حتى الآن سوى التزام شفهي، لكن من المتوقع أن يناقش الممثلون الجزائريون وإنجي مسألة زيادة إمدادات الغاز في الساعات المقبلة، بحسب "يوروب 1". وفقا للمصادر فإن الجزائر قد تزيد إمدادات الغاز إلى فرنسا بنسبة 50%.منذ عام 2021، كانت أسعار الطاقة في أوروبا تنمو كجزء من الاتجاه العالمي. بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا واعتماد حزم من العقوبات ضد موسكو في الغرب، سرعت أسعار الوقود النمو، ما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20220822/شروط-الجزائر-ومطالب-فرنسا-ما-الذي-يريده-ماكرون-من-تبون-1066731433.html
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الجزائر, أخبار فرنسا , اقتصاد
الجزائر, أخبار فرنسا , اقتصاد

إعلام: الجزائر مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى فرنسا

15:59 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يغادران في نهاية مؤتمر صحفي مشترك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يغادران في نهاية مؤتمر صحفي مشترك في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 25 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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ذكرت إذاعة "يوروب 1"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر أن الجزائر مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى فرنسا وسط خطر حدوث شتاء "متوتر" في أوروبا.
باريس - سبوتنيك. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارة رسمية بين 25 و27 أغسطس/ آب.
وأثناء زيارة ماكرون للبلاد، التقت المديرة التنفيذية لشركة الطاقة الفرنسية إنجي كاثرين ماكجريجور بوزير الطاقة والتعدين الجزائري محمد عرقاب وتوفيق حكار رئيس شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، بحسب التقرير.
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لم تعط الجزائر لباريس حتى الآن سوى التزام شفهي، لكن من المتوقع أن يناقش الممثلون الجزائريون وإنجي مسألة زيادة إمدادات الغاز في الساعات المقبلة، بحسب "يوروب 1". وفقا للمصادر فإن الجزائر قد تزيد إمدادات الغاز إلى فرنسا بنسبة 50%.
منذ عام 2021، كانت أسعار الطاقة في أوروبا تنمو كجزء من الاتجاه العالمي. بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا واعتماد حزم من العقوبات ضد موسكو في الغرب، سرعت أسعار الوقود النمو، ما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.
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