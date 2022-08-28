إعلام: المسجد الأقصى يشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ حرب 1967
© AP Photo / Mahmoud Illeanالقوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
شهد المسجد الأقصى، اليوم الأحد، حدثا هو الأول من نوعه منذ حرب الخامس من يونيو/حزيران (حرب الأيام الستة) في العام 1967.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الأحد، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد من خلال "باب الأسباط" شمال الأقصى، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967.
وأوضحت الصحيفة عبر مراسلها لشؤون المستوطنين، هنان جرين، أن هذا الدخول غير رسمي في الوقت الحالي، لكنه يشكل سابقة، وذلك في وقت يقتحم المستوطنون، عادة، المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، من خلال جهة "باب المغاربة"، وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يقتحم فيها المستوطنون الأقصى من جهة "باب الأسباط".
פרסום. לראשונה מאז מלחמת ששת הימים, יהודים נכנסו להר הבית דרך שער השבטים, אותו שער שבו טענו שאם ייכנסו דרכו המדינה תתלקח.— חנן גרינווד (@hanan_green) August 28, 2022
תום ניסני: "הכניסה מוכיחה שאין ממש בהפחדות ובטענות שאם רק ניישם ריבונות וחופש תנועה ופולחן בהר, דבר נורא יקרה"@NisaniTom
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية علنية في باحاته.
مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني يوضح ما جرى صباح اليوم من اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى عبر باب الأسباط pic.twitter.com/FGfkUlcKsH— فلسطين الآن (@paltimes2015) August 28, 2022
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.
ومن جهته، أكد عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن اقتحام المسجد من "باب الأسباط" أمر في غاية الخطورة وهو مخالف لما هو متعارف عليه.