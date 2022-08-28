https://sputnikarabic.ae/20220828/إعلام-المسجد-الأقصى-يشهد-حدثا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-حرب-1967-1066923389.html

إعلام: المسجد الأقصى يشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ حرب 1967

إعلام: المسجد الأقصى يشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ حرب 1967

شهد المسجد الأقصى، اليوم الأحد، حدثا هو الأول من نوعه منذ حرب الخامس من يونيو/حزيران (حرب الأيام الستة) في العام 1967. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

المسجد الأقصى

أخبار إسرائيل اليوم

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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، صباح اليوم الأحد، أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد من خلال "باب الأسباط" شمال الأقصى، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967.وأوضحت الصحيفة عبر مراسلها لشؤون المستوطنين، هنان جرين، أن هذا الدخول غير رسمي في الوقت الحالي، لكنه يشكل سابقة، وذلك في وقت يقتحم المستوطنون، عادة، المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، من خلال جهة "باب المغاربة"، وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يقتحم فيها المستوطنون الأقصى من جهة "باب الأسباط".وفي السياق نفسه، أفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية علنية في باحاته.ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.ومن جهته، أكد عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن اقتحام المسجد من "باب الأسباط" أمر في غاية الخطورة وهو مخالف لما هو متعارف عليه.

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العالم العربي, المسجد الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم