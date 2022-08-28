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https://sputnikarabic.ae/20220828/إعلام-اليونان-تنفي-استخدام-منظومة-إس-300-لتعقب-وتهديد-مقاتلات-إف-16-تركية-1066930804.html
إعلام: اليونان تنفي استخدام منظومة "إس-300" لتعقب وتهديد مقاتلات "إف-16" تركية
إعلام: اليونان تنفي استخدام منظومة "إس-300" لتعقب وتهديد مقاتلات "إف-16" تركية
نقلت وسائل إعلام يونانية عن مصادر في وزارة الدفاع اليونانية نفيها بشكل قاطع مزاعم تركيا بأن أثينا استخدمت أنظمة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات في جزيرة كريت... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:01+0000
2022-08-28T14:01+0000
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وحسب موقع "newsbomb.gr"، قالت المصادر في وزارة الدفاع اليونانية إن الاتهامات التركية ما هي إلى من وحي خيالها.وأضافت المصادر اليونانية أن "الاتهامات التركية عبارة عن جزء من محاولة أنقرة الفاشلة لخلق جو معاد لبلادنا".وفي ذات السياق، أفادت قناة "OPEN TV"، نقلا عن مصادر عسكرية يونانية، بأن الأتراك منزعجون من تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز أثناء تواجده في اليونان، والتي تحدث فيها عن منع تركيا من أي تحديث أو شراء مقاتلات من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة.وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد صرح في 24 أغسطس/آب بأن بلاده لن تشتري طائرات حربية من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن قيودا على استخدامها.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن صواريخ دفاع جوي يونانية من طراز "إس-300" هددت مقاتلات تركية، حيث أقفلت الرادار على المقاتلات من طراز "إف-16".وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن بيان الوزارة جاء فيه أن نظام الدفاع الجوي "إس-300"، روسي الصنع، في جزيرة كريت، قام بمضايقة المقاتلات التركية يوم 23 أغسطس الجاري، أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط.وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجدداً، بسبب الخلاف القائم بشأن استكشاف تركيا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20220828/اليونان-تستفز-مقاتلات-تركية-بسلاح-روسي-1066921657.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: اليونان تنفي استخدام منظومة "إس-300" لتعقب وتهديد مقاتلات "إف-16" تركية

14:01 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikovصواريخ الدفاع الجوى إس - 300
صواريخ الدفاع الجوى إس - 300 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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نقلت وسائل إعلام يونانية عن مصادر في وزارة الدفاع اليونانية نفيها بشكل قاطع مزاعم تركيا بأن أثينا استخدمت أنظمة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات في جزيرة كريت ضد مقاتلات "إف-16" تركية.
وحسب موقع "newsbomb.gr"، قالت المصادر في وزارة الدفاع اليونانية إن الاتهامات التركية ما هي إلى من وحي خيالها.
وأضافت المصادر اليونانية أن "الاتهامات التركية عبارة عن جزء من محاولة أنقرة الفاشلة لخلق جو معاد لبلادنا".
وفي ذات السياق، أفادت قناة "OPEN TV"، نقلا عن مصادر عسكرية يونانية، بأن الأتراك منزعجون من تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز أثناء تواجده في اليونان، والتي تحدث فيها عن منع تركيا من أي تحديث أو شراء مقاتلات من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد صرح في 24 أغسطس/آب بأن بلاده لن تشتري طائرات حربية من طراز "إف-16" من الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن قيودا على استخدامها.
طائرات تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
اليونان تستفز مقاتلات تركية بسلاح روسي
09:01 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن صواريخ دفاع جوي يونانية من طراز "إس-300" هددت مقاتلات تركية، حيث أقفلت الرادار على المقاتلات من طراز "إف-16".
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن بيان الوزارة جاء فيه أن نظام الدفاع الجوي "إس-300"، روسي الصنع، في جزيرة كريت، قام بمضايقة المقاتلات التركية يوم 23 أغسطس الجاري، أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط.
يشار إلى أن إقفال الرادار يعني أن نظام الرادار لصاروخ أو مقاتلة يتبع بصورة آلية هدفاً محدداً، حيث يقوم بتعقبه لإصابته بدقة.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجدداً، بسبب الخلاف القائم بشأن استكشاف تركيا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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