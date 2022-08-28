https://sputnikarabic.ae/20220828/إعلام-موجة-خوف-تجتاح-المدارس-البريطانية-من-التجمد-شتاء-1066919677.html
إعلام: موجة خوف تجتاح المدارس البريطانية من التجمد شتاء
إعلام: موجة خوف تجتاح المدارس البريطانية من التجمد شتاء
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن أزمة الطاقة المتنامية تسببت في حدوث حالة من الذعر بين مديري المدارس في البلاد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T05:55+0000
2022-08-28T05:55+0000
2022-08-28T05:55+0000
بريطانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا صن" فإنه من أجل توفير المال، تخطط بعض المؤسسات التعليمية لتقليل نظام درجة الحرارة في الفصول الدراسية، لذلك سيتعين على الأطفال ارتداء ملابس خارجية دافئة في الفصول، ونظرا لوجود أفراد من الشرائح الأقل ثراء بين تلاميذ المدارس، يتم النظر في إمكانية شراء سترات لهم.ويتوقع المدراء أيضا أن يحصل المزيد من الطلاب على وجبة فطور مجانية في المدارس، وبالتالي توفير أموال العائلات.ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في يونيو/حزيران، تُركت البلاد بدون ناقلات طاقة روسية لأول مرة منذ عام 1997 بسبب العقوبات المفروضة. وكانت روسيا واحدة من أكبر موردي المنتجات النفطية إلى المملكة المتحدة في عام 2021 ، بحصة تزيد عن 24٪ ، بينما كانت بالنسبة للنفط والغاز حوالي ستة وخمسة في المائة على التوالي.في وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem عن زيادة بنسبة 80٪ في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبالتالي، يمكن أن ينمو الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين بنسبة 80٪ أو 1578 جنيها إسترلينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220828/إعلام-بريطانيا-تستعد-لأعمال-شغب-بسبب-ارتفاع-أسعار-الكهرباء-1066919161.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
إعلام: موجة خوف تجتاح المدارس البريطانية من التجمد شتاء
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أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن أزمة الطاقة المتنامية تسببت في حدوث حالة من الذعر بين مديري المدارس في البلاد.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"ذا صن" فإنه من أجل توفير المال، تخطط بعض المؤسسات التعليمية لتقليل نظام درجة الحرارة في الفصول الدراسية، لذلك سيتعين على الأطفال ارتداء ملابس خارجية دافئة في الفصول، ونظرا لوجود أفراد من الشرائح الأقل ثراء بين تلاميذ المدارس، يتم النظر في إمكانية شراء سترات لهم.
ويتوقع المدراء أيضا أن يحصل المزيد من الطلاب على وجبة فطور مجانية في المدارس، وبالتالي توفير أموال العائلات.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في يونيو/حزيران، تُركت البلاد بدون ناقلات طاقة روسية لأول مرة منذ عام 1997 بسبب العقوبات المفروضة. وكانت روسيا واحدة من أكبر موردي المنتجات النفطية إلى المملكة المتحدة في عام 2021 ، بحصة تزيد عن 24٪ ، بينما كانت بالنسبة للنفط والغاز حوالي ستة وخمسة في المائة على التوالي.
في وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem عن زيادة بنسبة 80٪ في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبالتالي، يمكن أن ينمو الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين بنسبة 80٪ أو 1578 جنيها إسترلينيا.