https://sputnikarabic.ae/20220828/إيران-تعرب-عن-قلقها-إزاء-اشتباكات-طرابلس-وتدعو-لضبط-النفس-1066921210.html

إيران تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس وتدعو لضبط النفس

إيران تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس وتدعو لضبط النفس

عبرت إيران، عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا المنتخبة من البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T08:06+0000

2022-08-28T08:06+0000

2022-08-28T08:06+0000

معركة طرابلس

أخبار ليبيا اليوم

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طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد.وقال كنعاني في بيان "إيران تعرب عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس".وأكد على "ضرورة وقف هذه الخلافات فوراً وحل الخلافات بين الأطراف المتصارعة على أساس الحفاظ على المصالح وأمن الشعب الليبي من خلال الحوار".وأضاف كنعاني أن طهران "تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع تصعيد التوتر".وشدد على أن بلاده "تدعم عملية الحوار السياسي والحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الوطنية والاستقرار وسلامة أراضي ليبيا".واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140 جريحا.

https://sputnikarabic.ae/20220828/ليبيا-الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-وقف-فوري-للعنف-في-طرابلس-1066918642.html

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