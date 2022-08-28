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https://sputnikarabic.ae/20220828/إيران-تعرب-عن-قلقها-إزاء-اشتباكات-طرابلس-وتدعو-لضبط-النفس-1066921210.html
إيران تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس وتدعو لضبط النفس
إيران تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس وتدعو لضبط النفس
عبرت إيران، عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا المنتخبة من البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T08:06+0000
2022-08-28T08:06+0000
معركة طرابلس
أخبار ليبيا اليوم
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طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد.وقال كنعاني في بيان "إيران تعرب عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس".وأكد على "ضرورة وقف هذه الخلافات فوراً وحل الخلافات بين الأطراف المتصارعة على أساس الحفاظ على المصالح وأمن الشعب الليبي من خلال الحوار".وأضاف كنعاني أن طهران "تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع تصعيد التوتر".وشدد على أن بلاده "تدعم عملية الحوار السياسي والحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الوطنية والاستقرار وسلامة أراضي ليبيا".واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140 جريحا.
https://sputnikarabic.ae/20220828/ليبيا-الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-وقف-فوري-للعنف-في-طرابلس-1066918642.html
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معركة طرابلس, أخبار ليبيا اليوم
معركة طرابلس, أخبار ليبيا اليوم

إيران تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس وتدعو لضبط النفس

08:06 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAسيارات تالفة في أحد شوارع طرابلس عاصمة ليبيا في 27 أغسطس آب 2022، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات الليبية المتناحرة
سيارات تالفة في أحد شوارع طرابلس عاصمة ليبيا في 27 أغسطس آب 2022، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات الليبية المتناحرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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عبرت إيران، عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا المنتخبة من البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد.
أحداث العنف في طرابلس عاصمة ليبيا 28 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في طرابلس
04:03 GMT
وقال كنعاني في بيان "إيران تعرب عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس".
وأكد على "ضرورة وقف هذه الخلافات فوراً وحل الخلافات بين الأطراف المتصارعة على أساس الحفاظ على المصالح وأمن الشعب الليبي من خلال الحوار".
وأضاف كنعاني أن طهران "تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع تصعيد التوتر".
وشدد على أن بلاده "تدعم عملية الحوار السياسي والحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الوطنية والاستقرار وسلامة أراضي ليبيا".
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140 جريحا.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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