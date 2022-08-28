https://sputnikarabic.ae/20220828/إير-فرانس-توقف-طيارين-بعد-شجارهما-بالأيدي-في-الجو-داخل-قمرة-القيادة-1066923239.html

"إير فرانس" توقف طيارين بعد شجارهما بالأيدي في الجو داخل قمرة القيادة

"إير فرانس" توقف طيارين بعد شجارهما بالأيدي في الجو داخل قمرة القيادة

قررت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، إيقاف اثنين من طياريها بعد مشاجرة بالأيدي داخل قمرة قيادة طائرة "إيرباص" خلال رحلة بين جنيف وباريس. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T10:06+0000

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ونقلت "بلومبرغ" عن متحدثة باسم الخطوط الجوية الفرنسية، أمس السبت، قولها إن الحادث وقع في يونيو/حزيران الماضي.وأضافت المتحدثة أن الشجار "تم حله بسرعة" وسارت الرحلة بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن الطيارين ينتظران قرارا من الإدارة بشأن "سلوكهم غير اللائق تماماً".وكشفت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، تفاصيل المشاجرة، موضحة أن نزاع بين الطيار ومساعده تحول إلى تشابك بالأيدي بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة.وتابعت "أمسك الرجلان ببعضهما من الياقات بعد أن اصطدم أحدهما بالآخر أو صفعه". وأضافت أن أفراد طاقم الطائرة سمعوا ضوضاء في قمرة القيادة وتدخلوا لفض الاشتباك.من جانبه، قال مكتب الطيران المدني إنه لم يتم إخطاره بالحادث، لأنه "لم تكن هناك عواقب على الرحلة".وذكرت "بلومبرغ"، أن الكشف عن هذه المشاجرة جاء في أعقاب تقرير نشرته، الثلاثاء الماضي، هيئة تحقيق سلامة الطيران المدني الفرنسية، خلص إلى حدوث سلسلة من الهفوات في رحلات الخطوط الجوية الفرنسية، وتسببت هذه الهفوات في "تغييرات بل وحتى انتهاكات" لإجراءات السلامة. ووفقا للتقرير، تعهدت "إير فرانس" بإجراء تدقيق في إجراءات السلامة.

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