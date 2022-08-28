https://sputnikarabic.ae/20220828/الأردن-القضاة-يستبدلون-1066-حكما-بالسجن-بخدمة-المجتمع-1066928525.html
الأردن... القضاة يستبدلون 1066 حكما بالسجن بخدمة المجتمع
الأردن... القضاة يستبدلون 1066 حكما بالسجن بخدمة المجتمع
قال أمين عام المجلس القضائي في الأردن، علي المسيمي، اليوم الأحد، إن قضاة المحاكم استبدلوا 1066 حكما بالسجن من غير مكرري ارتكاب الجرائم، بخدمة المجتمع. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:32+0000
2022-08-28T12:32+0000
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وحسب وكالة "عمون"، أضاف المسيمي أن ذلك يهدف إلى التوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.وأوضح أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف تم وضع خطة عمل لتحفيز القضاة على تطبيق هذه البدائل. وأشار إلى أهمية تطبيقها والآثار الإيجابية التي تنجم عنها في تعزيز حماية أمن المجتمع، من خلال إصلاح وتأهيل الجناة أنفسهم وضمان عدم عودتهم لارتكاب الجريمة.وأفاد بأنه تم تصميم برنامج تدريبي متخصص يستهدف قضاة المحاكم الجزائية كافة، يتناول آليات تطبيق هذه البدائل وتعزيز القناعة لدى القضاة بأهميتها، ووضع مؤشر لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وهو زيادة عدد الأحكام القضائية الصَّادرة باللجوء إلى بدائل للعقوبات السالبة للحرية.كما أكد المسيمي أنه تم استبدال 1066 حكما بالسجن بخدمة المجتمع منذ بداية 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220425/القضاء-الأردني-يلغي-قرارا-لمجلس-الوزراء-1061582426.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن... القضاة يستبدلون 1066 حكما بالسجن بخدمة المجتمع
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قال أمين عام المجلس القضائي في الأردن، علي المسيمي، اليوم الأحد، إن قضاة المحاكم استبدلوا 1066 حكما بالسجن من غير مكرري ارتكاب الجرائم، بخدمة المجتمع.
وحسب وكالة "عمون"، أضاف
المسيمي أن ذلك يهدف إلى التوسع بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف تم وضع خطة عمل لتحفيز القضاة على تطبيق هذه البدائل.
وأشار إلى أهمية تطبيقها والآثار الإيجابية التي تنجم عنها في تعزيز حماية أمن المجتمع، من خلال إصلاح وتأهيل الجناة أنفسهم وضمان عدم عودتهم لارتكاب الجريمة.
وأفاد بأنه تم تصميم برنامج تدريبي متخصص يستهدف قضاة المحاكم الجزائية كافة، يتناول آليات تطبيق هذه البدائل وتعزيز القناعة لدى القضاة بأهميتها، ووضع مؤشر لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وهو زيادة عدد الأحكام القضائية الصَّادرة باللجوء إلى بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
كما أكد المسيمي أنه تم استبدال 1066 حكما بالسجن بخدمة المجتمع منذ بداية 2022.