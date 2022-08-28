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https://sputnikarabic.ae/20220828/البنك-المركزي-الأوروبي-نحتاج-إلى-تضحية-أكبر-من-أجل-السيطرة-على-الأسعار-1066933151.html
البنك المركزي الأوروبي: نحتاج إلى "تضحية أكبر" من أجل السيطرة على الأسعار
البنك المركزي الأوروبي: نحتاج إلى "تضحية أكبر" من أجل السيطرة على الأسعار
حذر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من أنه ستكون هناك حاجة إلى "تضحية" أكبر لترويض التضخم مقارنة بالنوبات السابقة من تشديد السياسة النقدية، حيث أن نمو الأسعار... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:45+0000
2022-08-28T14:45+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، وفرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا، يوم السبت إن السياسة النقدية الأوروبية يجب أن تظل متشددة لفترة طويلة من الزمن، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".تصريحاتهما خلال اجتماع "جاكسون هول" لمحافظي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في وايومنغ، الولايات المتحدة، كررت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، الذي تعهد يوم الجمعة بـ"الاستمرار في ذلك" لسحق التضخم.قالت شنابل: "من المرجح أن تواجه البنوك المركزية نسبة تضحية أعلى مقارنة بالثمانينيات، حتى لو كانت الأسعار تستجيب بقوة أكبر للتغيرات في الظروف الاقتصادية المحلية، حيث أن عولمة التضخم تجعل من الصعب على البنوك المركزية التحكم في ضغوط الأسعار".تقيس "نسبة التضحية" مقدار الألم الذي ستحتاج البنوك المركزية إلى إلحاقه من حيث ضعف النمو وانخفاض فرص العمل من أجل إعادة وضع التضخم تحت السيطرة.
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي: نحتاج إلى "تضحية أكبر" من أجل السيطرة على الأسعار

14:45 GMT 28.08.2022
© AP Photo / Michael Probstاحتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و "كوالا كولكتيف" ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022.
احتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و كوالا كولكتيف ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Michael Probst
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حذر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من أنه ستكون هناك حاجة إلى "تضحية" أكبر لترويض التضخم مقارنة بالنوبات السابقة من تشديد السياسة النقدية، حيث أن نمو الأسعار يخاطر بالخروج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم اتخاذ إجراء قوي.
وقالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، وفرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا، يوم السبت إن السياسة النقدية الأوروبية يجب أن تظل متشددة لفترة طويلة من الزمن، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
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تصريحاتهما خلال اجتماع "جاكسون هول" لمحافظي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في وايومنغ، الولايات المتحدة، كررت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، الذي تعهد يوم الجمعة بـ"الاستمرار في ذلك" لسحق التضخم.
قالت شنابل: "من المرجح أن تواجه البنوك المركزية نسبة تضحية أعلى مقارنة بالثمانينيات، حتى لو كانت الأسعار تستجيب بقوة أكبر للتغيرات في الظروف الاقتصادية المحلية، حيث أن عولمة التضخم تجعل من الصعب على البنوك المركزية التحكم في ضغوط الأسعار".
تقيس "نسبة التضحية" مقدار الألم الذي ستحتاج البنوك المركزية إلى إلحاقه من حيث ضعف النمو وانخفاض فرص العمل من أجل إعادة وضع التضخم تحت السيطرة.
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