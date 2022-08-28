https://sputnikarabic.ae/20220828/الجزائر-أمطار-رعدية-تضرب-14-ولاية-1066920354.html
الجزائر.. أمطار رعدية تضرب 14 ولاية
الجزائر.. أمطار رعدية تضرب 14 ولاية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية غزيرة، في 14 ولاية بأنحاء البلاد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T07:19+0000
2022-08-28T07:19+0000
2022-08-28T07:19+0000
الجزائر
مطر
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وقالت مصالح الأرصاد في تحذيرها إن كميات الأمطار المتساقطة سوف تصل 25 ملم بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة ليلا، بحسب صحيفة "النهار".وأوضحت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار هي: سيدي بلعباس، وسوق أهراس، وميلة، وأم البواقي.وتتساقط الأمطار أيضا على ولايات: تبسة وقالمة وباتنة، وتلمسان، وقسنطينة، وخنشلة، والنعامة، وإن قزام، وبرج باجي مختار، وتمنراست.
https://sputnikarabic.ae/20211205/الجزائر-تحذير-من-أمطار-رعدية-على-23-ولاية--1053571813.html
الجزائر
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الجزائر, مطر
الجزائر.. أمطار رعدية تضرب 14 ولاية
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية غزيرة، في 14 ولاية بأنحاء البلاد.
وقالت مصالح الأرصاد في تحذيرها إن كميات الأمطار المتساقطة سوف تصل 25 ملم بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة ليلا، بحسب صحيفة "النهار"
.
وأوضحت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار
هي: سيدي بلعباس، وسوق أهراس، وميلة، وأم البواقي.
وتتساقط الأمطار أيضا على ولايات: تبسة وقالمة وباتنة، وتلمسان، وقسنطينة، وخنشلة، والنعامة، وإن قزام، وبرج باجي مختار، وتمنراست.