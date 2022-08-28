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الجزائر.. أمطار رعدية تضرب 14 ولاية
الجزائر.. أمطار رعدية تضرب 14 ولاية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية غزيرة، في 14 ولاية بأنحاء البلاد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T07:19+0000
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الجزائر
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وقالت مصالح الأرصاد في تحذيرها إن كميات الأمطار المتساقطة سوف تصل 25 ملم بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة ليلا، بحسب صحيفة "النهار".وأوضحت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار هي: سيدي بلعباس، وسوق أهراس، وميلة، وأم البواقي.وتتساقط الأمطار أيضا على ولايات: تبسة وقالمة وباتنة، وتلمسان، وقسنطينة، وخنشلة، والنعامة، وإن قزام، وبرج باجي مختار، وتمنراست.
https://sputnikarabic.ae/20211205/الجزائر-تحذير-من-أمطار-رعدية-على-23-ولاية--1053571813.html
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الجزائر, مطر
الجزائر, مطر

الجزائر.. أمطار رعدية تضرب 14 ولاية

07:19 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / HOCINE ZAOURARصورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة
صورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / HOCINE ZAOURAR
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية غزيرة، في 14 ولاية بأنحاء البلاد.
وقالت مصالح الأرصاد في تحذيرها إن كميات الأمطار المتساقطة سوف تصل 25 ملم بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة ليلا، بحسب صحيفة "النهار".
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الجزائر.. تحذير من أمطار رعدية على 23 ولاية
5 ديسمبر 2021, 07:43 GMT
وأوضحت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار هي: سيدي بلعباس، وسوق أهراس، وميلة، وأم البواقي.
وتتساقط الأمطار أيضا على ولايات: تبسة وقالمة وباتنة، وتلمسان، وقسنطينة، وخنشلة، والنعامة، وإن قزام، وبرج باجي مختار، وتمنراست.
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