https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-في-الهواء-لتفريق-متظاهرين-لبنانيين-قرب-الحدود-1066943193.html
الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين لبنانيين قرب الحدود
الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين لبنانيين قرب الحدود
قالت قناة عبرية رسمية، إن جنود الجيش الإسرائيلي، استخدموا، مساء اليوم الأحد، وسائل تفريق التظاهرات وأطلقوا النار في الهواء لإبعاد متظاهرين لبنانيين وصلوا... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:00+0000
2022-08-28T17:00+0000
2022-08-28T17:00+0000
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101428/20/1014282066_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_d13770674361f924ed4c0a5fa241aa95.jpg
وأضافت قناة "كان": " أبعدت قوة من الجيش الإسرائيلية باستخدام وسائل لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء متظاهرين لبنانيين تجمعوا بالقرب من موقع تسيبورين (عباد) على جبل المنارة وقاموا باستفزازات ضد الجنود".من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار (حوالى 5 طلقات) في الهواء بإتجاه الأراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا- قضاء مرجعيون فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101428/20/1014282066_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_1d6602964d99481abc4d6204c37c23f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين لبنانيين قرب الحدود
تابعنا عبر
قالت قناة عبرية رسمية، إن جنود الجيش الإسرائيلي، استخدموا، مساء اليوم الأحد، وسائل تفريق التظاهرات وأطلقوا النار في الهواء لإبعاد متظاهرين لبنانيين وصلوا المنطقة الحدودية.
وأضافت قناة "كان": " أبعدت قوة من الجيش الإسرائيلية باستخدام وسائل لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء متظاهرين لبنانيين تجمعوا بالقرب من موقع تسيبورين (عباد) على جبل المنارة وقاموا باستفزازات ضد الجنود".
من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية
: "أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار (حوالى 5 طلقات) في الهواء بإتجاه الأراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا- قضاء مرجعيون فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.