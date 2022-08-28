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https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-في-الهواء-لتفريق-متظاهرين-لبنانيين-قرب-الحدود-1066943193.html
الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين لبنانيين قرب الحدود
الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين لبنانيين قرب الحدود
قالت قناة عبرية رسمية، إن جنود الجيش الإسرائيلي، استخدموا، مساء اليوم الأحد، وسائل تفريق التظاهرات وأطلقوا النار في الهواء لإبعاد متظاهرين لبنانيين وصلوا... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:00+0000
2022-08-28T17:00+0000
إسرائيل
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وأضافت قناة "كان": " أبعدت قوة من الجيش الإسرائيلية باستخدام وسائل لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء متظاهرين لبنانيين تجمعوا بالقرب من موقع تسيبورين (عباد) على جبل المنارة وقاموا باستفزازات ضد الجنود".من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار (حوالى 5 طلقات) في الهواء بإتجاه الأراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا- قضاء مرجعيون فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
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إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان

الجيش الإسرائيلي يطلق النار في الهواء لتفريق متظاهرين لبنانيين قرب الحدود

17:00 GMT 28.08.2022
© flickr.com / Israel Defense Forcesالجيش الإسرائيلي.
الجيش الإسرائيلي. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© flickr.com / Israel Defense Forces
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قالت قناة عبرية رسمية، إن جنود الجيش الإسرائيلي، استخدموا، مساء اليوم الأحد، وسائل تفريق التظاهرات وأطلقوا النار في الهواء لإبعاد متظاهرين لبنانيين وصلوا المنطقة الحدودية.
وأضافت قناة "كان": " أبعدت قوة من الجيش الإسرائيلية باستخدام وسائل لتفريق المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء متظاهرين لبنانيين تجمعوا بالقرب من موقع تسيبورين (عباد) على جبل المنارة وقاموا باستفزازات ضد الجنود".
من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار (حوالى 5 طلقات) في الهواء بإتجاه الأراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا- قضاء مرجعيون فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
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