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https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-بأجواء-محافظة-تعز-1066926629.html
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" بأجواء محافظة تعز
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" بأجواء محافظة تعز
أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في ظل سريان... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T11:52+0000
2022-08-28T11:52+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان، إن "الدفاعات الجوية للجيش والمقاومة الشعبية [كيان موالٍ للجيش]، أسقطت طائرة مُسيرة للميلشيا الإرهابية [في إشارة لجماعة الحوثيين] في عقبة منيف شرقي مدينة تعز".ولم يشر الجيش اليمني في محافظة تعز إلى نوع الطائرة ما إذا كانت استطلاعية أم هجومية.ومن جهتها لم تعلق جماعة أنصار الله على عملية إسقاط الطائرة المنسوبة لها.وتعد الطائرة هي التاسعة التي يعلن الجيش اليمني والقوات الموالية له إسقاطها منذ التمديد الأول للهدنة مطلع حزيران/يونيو الماضي.يذكر أنه في الثاني من آب/أغسطس الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، ايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدائر في اليمن بسقوط مئات آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين، وتدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض، وأحيانا المجاعة في بعض المناطق.كما تسبب بنزوح السكان من المناطق، التي تشهد معارك، ولجوئهم إلى أماكن أكثر أمنا داخل اليمن وخارجه.
https://sputnikarabic.ae/20220827/أنصار-الله-تقدر-عدد-ضحايا-عمليات-التحالف-العربي-باليمن-بأكثر-من-47-ألف-شخص-1066896996.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" بأجواء محافظة تعز

11:52 GMT 28.08.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في ظل سريان هدنة ترعاها الأمم المتحدة تنتهي مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان، إن "الدفاعات الجوية للجيش والمقاومة الشعبية [كيان موالٍ للجيش]، أسقطت طائرة مُسيرة للميلشيا الإرهابية [في إشارة لجماعة الحوثيين] في عقبة منيف شرقي مدينة تعز".

ولم يشر الجيش اليمني في محافظة تعز إلى نوع الطائرة ما إذا كانت استطلاعية أم هجومية.

ومن جهتها لم تعلق جماعة أنصار الله على عملية إسقاط الطائرة المنسوبة لها.

وتعد الطائرة هي التاسعة التي يعلن الجيش اليمني والقوات الموالية له إسقاطها منذ التمديد الأول للهدنة مطلع حزيران/يونيو الماضي.

يذكر أنه في الثاني من آب/أغسطس الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، ايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
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أمس, 11:51 GMT
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب الصراع الدائر في اليمن بسقوط مئات آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين، وتدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض، وأحيانا المجاعة في بعض المناطق.

كما تسبب بنزوح السكان من المناطق، التي تشهد معارك، ولجوئهم إلى أماكن أكثر أمنا داخل اليمن وخارجه.
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