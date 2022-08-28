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https://sputnikarabic.ae/20220828/الخارجية-الإيرانية-إعادة-السجناء-الإيرانيين-المدانين-في-الخارج-إحدى-أهم-القضايا-التي-نتابعها-1066939235.html
الخارجية الإيرانية: إعادة السجناء الإيرانيين المدانين في الخارج إحدى أهم القضايا التي نتابعها
الخارجية الإيرانية: إعادة السجناء الإيرانيين المدانين في الخارج إحدى أهم القضايا التي نتابعها
أكدت الخارجية الإيرانية أنها تعمل دائما على نقل السجناء الإيرانيين المدانين في الدول الأخرى إلى البلاد، والتي تعد واحدة من أهم القضايا التي تتابعها. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T16:06+0000
2022-08-28T16:06+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إيران ناصر كنعاني، إن "موضوع نقل السجناء الإيرانيين المدانين في الدول الأخرى، يشكل أحد أهم القضايا التي تتابعها الخارجية بجدية".ولفت في تصريحات لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" إلى أن ذلك يأتي في "إطار مسؤولياتها الدبلوماسية لحماية هؤلاء الرعايا، وبما يشمل المدانين على خلفية اتهامات قنصلية أو قضائية".وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "الرعايا الذين تصدر بحقهم أحكام ويتم إدانتهم على خلفية اتهامات مدنية أو جزائية أو سياسية أو تعسفية، تقوم الخارجية بالاتصال مع نظيراتها في الدول المعنية لمتابعة أحدث المستجدات حول ظروف هؤلاء المواطنين وتوفير الحماية القنصلية اللازمة لهم".وأكد على "وجود تنسيق جيد ومستديم بين الخارجية ووزارة العدل والسلطة القضائية لمتابعة قضايا المواطنين المدانين في مختلف الدول واتخاذ إجراءات مكلمة لحمايتهم ونقلهم إلى البلاد".وقال كنعاني إن "بعض المواطنين الذين يتم إدانتهم على خلفية اتهامات سياسية أو جرائم تتعلق بالالتفاف على الحظر، وهم يقبعون في سجون أمريكا وأوروبا، تلجا الخارجية إلى الآليات السياسية إلى جانب الطرق القنصلية والقضائية"، مؤكدا أن "ذلك بهدف توفير الحماية اللازمة وبالتالي الإفراج فورا عن هؤلاء المواطنين".
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الخارجية الإيرانية: إعادة السجناء الإيرانيين المدانين في الخارج إحدى أهم القضايا التي نتابعها

16:06 GMT 28.08.2022
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo
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أكدت الخارجية الإيرانية أنها تعمل دائما على نقل السجناء الإيرانيين المدانين في الدول الأخرى إلى البلاد، والتي تعد واحدة من أهم القضايا التي تتابعها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إيران ناصر كنعاني، إن "موضوع نقل السجناء الإيرانيين المدانين في الدول الأخرى، يشكل أحد أهم القضايا التي تتابعها الخارجية بجدية".
ولفت في تصريحات لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" إلى أن ذلك يأتي في "إطار مسؤولياتها الدبلوماسية لحماية هؤلاء الرعايا، وبما يشمل المدانين على خلفية اتهامات قنصلية أو قضائية".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "الرعايا الذين تصدر بحقهم أحكام ويتم إدانتهم على خلفية اتهامات مدنية أو جزائية أو سياسية أو تعسفية، تقوم الخارجية بالاتصال مع نظيراتها في الدول المعنية لمتابعة أحدث المستجدات حول ظروف هؤلاء المواطنين وتوفير الحماية القنصلية اللازمة لهم".
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وأكد على "وجود تنسيق جيد ومستديم بين الخارجية ووزارة العدل والسلطة القضائية لمتابعة قضايا المواطنين المدانين في مختلف الدول واتخاذ إجراءات مكلمة لحمايتهم ونقلهم إلى البلاد".
وقال كنعاني إن "بعض المواطنين الذين يتم إدانتهم على خلفية اتهامات سياسية أو جرائم تتعلق بالالتفاف على الحظر، وهم يقبعون في سجون أمريكا وأوروبا، تلجا الخارجية إلى الآليات السياسية إلى جانب الطرق القنصلية والقضائية"، مؤكدا أن "ذلك بهدف توفير الحماية اللازمة وبالتالي الإفراج فورا عن هؤلاء المواطنين".
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