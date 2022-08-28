https://sputnikarabic.ae/20220828/الخارجية-الإيرانية-الاهتمام-بالقارة-الأفريقية-من-أهم-أولويات-سياستنا-الخارجية-1066924457.html
الخارجية الإيرانية: الاهتمام بالقارة الأفريقية من أهم أولويات سياستنا الخارجية
الخارجية الإيرانية: الاهتمام بالقارة الأفريقية من أهم أولويات سياستنا الخارجية
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، قارة أفريقيا بأنها مهد الشعوب الأصيلة والمحبة للحرية والمناضلة وأرض الكثير من المواهب... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T10:55+0000
2022-08-28T10:55+0000
2022-08-28T10:55+0000
إيران
أخبار العالم الآن
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وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، أن ناصر كنعاني شدد على أن الاهتمام بالقارة الأفريقية يعد من الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية.وقال كنعاني:وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن نظرة إيران للدول الأفريقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مضيفا أن الدول الأفريقية التي تحظى بالثروات العظيمة والأرصدة البشرية الكبيرة تستحق أن تتمتع بمزيد من التنمية والازدهار، وذلك بعيدًا عن الأطماع والتدخلات الأجنبية.وشدد ناصر كنعاني على أن إيران ما تزال على هذا الطريق مع حكومات وشعوب أفريقيا، والمستقبل المشرق هو لشعوب هذه القارة العريقة وصاحبة الثقافة.وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن الجولة الناجحة الأخيرة التي قام بها حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية بلاده إلى عدة دول أفريقية تبشر بقفزة جديدة في العلاقات البناءة بين إيران وأفريقيا.
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إيران, أخبار العالم الآن
الخارجية الإيرانية: الاهتمام بالقارة الأفريقية من أهم أولويات سياستنا الخارجية
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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، قارة أفريقيا بأنها مهد الشعوب الأصيلة والمحبة للحرية والمناضلة وأرض الكثير من المواهب الطبيعية والبشرية.
وذكرت وكالة
إرنا، صباح اليوم الأحد، أن ناصر كنعاني شدد على أن الاهتمام بالقارة الأفريقية يعد من الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية.
إن الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية كانتا على الدوام مصدر الأمل للقارة الأفريقية، وتعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات لدى الشعوب الأفريقية من أجل الاستقرار ومحاربة الاستعمار والاستكبار والظلم وتعزيز المثل العليا للاستقلال والحرية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
أن نظرة إيران للدول الأفريقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مضيفا أن الدول الأفريقية التي تحظى بالثروات العظيمة والأرصدة البشرية الكبيرة تستحق أن تتمتع بمزيد من التنمية والازدهار، وذلك بعيدًا عن الأطماع والتدخلات الأجنبية.
وشدد ناصر كنعاني على أن إيران ما تزال على هذا الطريق مع حكومات وشعوب أفريقيا، والمستقبل المشرق هو لشعوب هذه القارة العريقة وصاحبة الثقافة.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن الجولة الناجحة الأخيرة التي قام بها حسين أمير عبد اللهيان
، وزير خارجية بلاده إلى عدة دول أفريقية تبشر بقفزة جديدة في العلاقات البناءة بين إيران وأفريقيا.