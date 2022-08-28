https://sputnikarabic.ae/20220828/الخارجية-الإيرانية-طهران-لا-تستطيع-تحديد-وقت-للرد-على-المقترحات-الأمريكية-بشأن-الاتفاق-النووي-1066935791.html
الخارجية الإيرانية: طهران لا تستطيع تحديد وقت للرد على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: طهران لا تستطيع تحديد وقت للرد على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران لا يمكنها تحديد إطار زمني للرد على المقترحات الأميركية بشأن الاتفاق النووي، معتبرا أن... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:21+0000
2022-08-28T15:21+0000
2022-08-28T15:21+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني في تصريحات لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، "سوف نرد على مقترحات الولايات المتحدة بعد الانتهاء من دراستها، ولا نستطيع إعلان وقت محدد للرد عليها".وأضاف في تصريحاته للوكالة، "المفاوضات النووية تمضي ضمن مسار إيجابي".وفي 4 أغسطس/آب الجاري، استؤنفت عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وبعد 5 أشهر على توقّف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي واستمرارها بصيغة مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، نفى مصدر إيراني مطّلع، في حديث مع وكالة "إرنا" الرسمية، صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن تخلّي بلده عن مطلبها بإزالة "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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إيران
الخارجية الإيرانية: طهران لا تستطيع تحديد وقت للرد على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران لا يمكنها تحديد إطار زمني للرد على المقترحات الأميركية بشأن الاتفاق النووي، معتبرا أن المفاوضات حوله تسير بشكل إيجابي.
طهران - سبوتنيك. وقال كنعاني في تصريحات لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، "سوف نرد على مقترحات الولايات المتحدة بعد الانتهاء من دراستها، ولا نستطيع إعلان وقت محدد للرد عليها".
وأضاف في تصريحاته للوكالة، "المفاوضات
النووية تمضي ضمن مسار إيجابي".
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، استؤنفت عملية التفاوض
لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، إذ جرت المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد 5 أشهر على توقّف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي واستمرارها بصيغة مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، نفى مصدر إيراني مطّلع، في حديث مع وكالة "إرنا" الرسمية، صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن تخلّي بلده عن مطلبها بإزالة "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.