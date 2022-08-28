https://sputnikarabic.ae/20220828/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-تتحمل-مسؤولية-قتل-المستوطنين-للمدنيين-العزل-1066921389.html
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل المستوطنين للمدنيين العزل
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل المستوطنين للمدنيين العزل
أدانت الحكومة الفلسطينية قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق مع المستوطن الذي قتل المواطن علي حرب طعنا حتى الموت قرب بلدة اسكاكا في يوليو/ حزيران... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T08:47+0000
2022-08-28T08:47+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال البيان إن: "قرار إغلاق الملف ضوء أخضر لمنظمات المستوطنين الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل، وامتداد لتحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها غلاة المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين".واعتبر أن إعلان النيابة دليل قاطع آخر على أن ما يسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.ورأت أن القرار يعيد للأذهان "مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة في إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرهم من الجرائم العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين".وأكدت الخارجية أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب".
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أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل المستوطنين للمدنيين العزل
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أدانت الحكومة الفلسطينية قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق مع المستوطن الذي قتل المواطن علي حرب طعنا حتى الموت قرب بلدة اسكاكا في يوليو/ حزيران الماضي.
جاء هذا في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال البيان إن: "قرار إغلاق الملف ضوء أخضر لمنظمات المستوطنين الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل، وامتداد لتحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها غلاة المستوطنين المتطرفين
بحق الفلسطينيين".
واعتبر أن إعلان النيابة دليل قاطع آخر على أن ما يسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
ورأت أن القرار يعيد للأذهان "مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة في إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرهم من الجرائم العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين".
وأكدت الخارجية أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب".