https://sputnikarabic.ae/20220828/الرئيس-التونسي-يجري-مباحثات-مع-مسؤولين-بالأمم-المتحدة-1066922555.html
الرئيس التونسي يجري مباحثات مع مسؤولين بالأمم المتحدة
الرئيس التونسي يجري مباحثات مع مسؤولين بالأمم المتحدة
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أمينة محمد، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T09:39+0000
2022-08-28T09:39+0000
2022-08-28T09:39+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكر بيان للرئاسة التونسية، اليوم الأحد أن هذا اللقاء تمحور حول متابعة نتائج اليوم الأول من اجتماعات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.كما تناول اللقاء السبل الكفيلة بمساهمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وإحلال السلام ومحاربة مظاهر الفساد ودعم جهود الحوكمة.وتطرق اللقاء كذلك للعلاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة في شتى المجالات.كما شهد استعراض الفرص المتاحة للجانبين لتنويع هذه الشراكات وتوسيعها.يذكر أن فعاليات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية افتتحت أمس السبت تحت إشراف رئيس الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20220827/رئيس-الحكومة-المغربية-الأسبق-تونس-طعنتنا-من-الخلف-ولم-تعد-صديقة-لنا-1066896158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي يجري مباحثات مع مسؤولين بالأمم المتحدة
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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أمينة محمد، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر.
وذكر بيان للرئاسة التونسية
، اليوم الأحد أن هذا اللقاء تمحور حول متابعة نتائج اليوم الأول من اجتماعات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.
كما تناول اللقاء السبل الكفيلة بمساهمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وإحلال السلام ومحاربة مظاهر الفساد ودعم جهود الحوكمة.
وتطرق اللقاء كذلك للعلاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة في شتى المجالات.
كما شهد استعراض الفرص المتاحة للجانبين لتنويع هذه الشراكات وتوسيعها.
يذكر أن فعاليات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية افتتحت أمس السبت تحت إشراف رئيس الجمهورية.