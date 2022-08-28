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الريسوني يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الريسوني يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تقدم الداعية المغربي أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، باستقالته من رئاسة الاتحاد، لكنه لا يزال ينتظر قبولها. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T09:30+0000
2022-08-28T09:30+0000
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وأعلن الريسوني قرار استقالته رسميا، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن القرار ينتظر التصديق عليه من قبل الأمين العام للاتحاد، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد.وتأتي استقالة الريسوني على خلفية الأزمة التي تسببت فيها تصريحات زعم فيها أن "موريتانيا والصحراء الغربية تتبعان للمغرب ودعا إلى الزحف نحو مدينة تندوف الجزائرية".وتسببت تلك التصريحات في أزمة، عبرت عنها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي طلبت تجميد نشاطها في الاتحاد.وقالت الجمعية إنها تشترط تقديم اعتذار واضح من الريسوني عن تصريحاته أو التقدم باستقالته من منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مشيرة إلى أنه إذا فعل ذلك ستقوم بالعدول عن قرار تجميد عضويتها في الاتحاد.
https://sputnikarabic.ae/20220821/كيف-ردت-جمعية-العلماء-المسلمين-في-الجزائر-على-تصريحات-أحمد-الريسوني-1066686930.html
https://sputnikarabic.ae/20211106/العاهل-المغربي-سيادة-المغرب-على-الصحراء-موضوع-لا-نقاش-فيه-1050639147.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم

الريسوني يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

09:30 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / Stringerحرس الحدود على الحدود المغربية في الصحراء الغربية
حرس الحدود على الحدود المغربية في الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Stringer
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تقدم الداعية المغربي أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، باستقالته من رئاسة الاتحاد، لكنه لا يزال ينتظر قبولها.
وأعلن الريسوني قرار استقالته رسميا، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن القرار ينتظر التصديق عليه من قبل الأمين العام للاتحاد، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد.
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كيف ردت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر على تصريحات أحمد الريسوني؟
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وتأتي استقالة الريسوني على خلفية الأزمة التي تسببت فيها تصريحات زعم فيها أن "موريتانيا والصحراء الغربية تتبعان للمغرب ودعا إلى الزحف نحو مدينة تندوف الجزائرية".
وتسببت تلك التصريحات في أزمة، عبرت عنها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي طلبت تجميد نشاطها في الاتحاد.
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وقالت الجمعية إنها تشترط تقديم اعتذار واضح من الريسوني عن تصريحاته أو التقدم باستقالته من منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مشيرة إلى أنه إذا فعل ذلك ستقوم بالعدول عن قرار تجميد عضويتها في الاتحاد.
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