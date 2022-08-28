https://sputnikarabic.ae/20220828/الريسوني-يستقيل-من-رئاسة-الاتحاد-العالمي-لعلماء-المسلمين-1066922294.html

الريسوني يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الريسوني يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

تقدم الداعية المغربي أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، باستقالته من رئاسة الاتحاد، لكنه لا يزال ينتظر قبولها. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T09:30+0000

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وأعلن الريسوني قرار استقالته رسميا، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن القرار ينتظر التصديق عليه من قبل الأمين العام للاتحاد، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد.وتأتي استقالة الريسوني على خلفية الأزمة التي تسببت فيها تصريحات زعم فيها أن "موريتانيا والصحراء الغربية تتبعان للمغرب ودعا إلى الزحف نحو مدينة تندوف الجزائرية".وتسببت تلك التصريحات في أزمة، عبرت عنها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي طلبت تجميد نشاطها في الاتحاد.وقالت الجمعية إنها تشترط تقديم اعتذار واضح من الريسوني عن تصريحاته أو التقدم باستقالته من منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مشيرة إلى أنه إذا فعل ذلك ستقوم بالعدول عن قرار تجميد عضويتها في الاتحاد.

https://sputnikarabic.ae/20220821/كيف-ردت-جمعية-العلماء-المسلمين-في-الجزائر-على-تصريحات-أحمد-الريسوني-1066686930.html

https://sputnikarabic.ae/20211106/العاهل-المغربي-سيادة-المغرب-على-الصحراء-موضوع-لا-نقاش-فيه-1050639147.html

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