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السعودية تطلق المرحلة الأولى لزراعة مليون شجرة في محمية الملك عبد العزيز
السعودية تطلق المرحلة الأولى لزراعة مليون شجرة في محمية الملك عبد العزيز
أطلقت السلطات السعودية المرحل الأولى من أعمال زراعة مليون شجرة برية في روضة الخفس الواقعة جنوب محمية الملك عبد العزيز الملكية. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T18:32+0000
2022-08-28T18:32+0000
السعودية
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ونقلت صحيفة "صدى" عن هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية أن زراعة المليون شجرة بدأت بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.جاءت هذه مبادرة زراعة مليون شجرة في المحمية في إطار الاتفاقية الموقعة بين المركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي وهيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير المنعقد في شهر مايو/ أيار الماضي بالرياض.يشار إلى أن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة بدأت بزراعة 500 ألف شجرة في روضتي الخفس الشمالية والجنوبية، فيما تستكمل المرحلة الأولى قبل نهاية العام الميلادي الحالي، لتبدأ بالمرحلة الثانية لزراعة الـ500 ألف شجرة الأخرى بداية العام المقبل.وتضم الأشجار المزروعة ضمن المشروع على الأنواع النباتية المحلية من بينها الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.يأتي ذلك ضمن مساعي هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية إلى توحيد الجهود الوطنية وتنظيمها للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية.
السعودية
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السعودية, العالم العربي
السعودية, العالم العربي

السعودية تطلق المرحلة الأولى لزراعة مليون شجرة في محمية الملك عبد العزيز

18:32 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Мohammed Al-Najemسوريا تبدأ زراعة الأرز لمواجهة اشتداد الحصار الغربي
سوريا تبدأ زراعة الأرز لمواجهة اشتداد الحصار الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Мohammed Al-Najem
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أطلقت السلطات السعودية المرحل الأولى من أعمال زراعة مليون شجرة برية في روضة الخفس الواقعة جنوب محمية الملك عبد العزيز الملكية.
ونقلت صحيفة "صدى" عن هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية أن زراعة المليون شجرة بدأت بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
جاءت هذه مبادرة زراعة مليون شجرة في المحمية في إطار الاتفاقية الموقعة بين المركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي وهيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية على هامش المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير المنعقد في شهر مايو/ أيار الماضي بالرياض.
يشار إلى أن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة بدأت بزراعة 500 ألف شجرة في روضتي الخفس الشمالية والجنوبية، فيما تستكمل المرحلة الأولى قبل نهاية العام الميلادي الحالي، لتبدأ بالمرحلة الثانية لزراعة الـ500 ألف شجرة الأخرى بداية العام المقبل.
وتضم الأشجار المزروعة ضمن المشروع على الأنواع النباتية المحلية من بينها الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.
يأتي ذلك ضمن مساعي هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية إلى توحيد الجهود الوطنية وتنظيمها للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على الموارد الطبيعية.
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