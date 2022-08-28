https://sputnikarabic.ae/20220828/الشرطة-المصرية-تضبط-نحو-1500-قطعة-أثرية-بحوزة-مواطن-جنوبي-البلاد-1066947657.html
الشرطة المصرية تضبط نحو 1500 قطعة أثرية بحوزة مواطن جنوبي البلاد
الشرطة المصرية تضبط نحو 1500 قطعة أثرية بحوزة مواطن جنوبي البلاد
ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر أحد الأشخاص، وعثرت بحوزته على عدد كبير من القطع والعملات الأثرية بقصد الإتجار. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T19:58+0000
2022-08-28T19:58+0000
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وتمكنت الشرطة في محافظة المنيا، جنوب البلاد، من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير يحوز عددا من القطع الأثرية بقصد الإتجار، بحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن الموقوف مطلوب في 7 قضايا أخرى.ولفتت إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه".وتابعت أنه عثر بحوزته على عدد كبير من القطع يشتبه فى أثريتها، وانتهت اللجان المختصة من فحص عدد (1489) قطعة منها عملات معدنية وورقية، وميداليات، وأباريق، وأواني وأقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية.وأشارت السلطات الأمنية إلى أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
https://sputnikarabic.ae/20220216/الأمن-المصري-يصدر-بيانا-بشأن-فيديو-مثير-للجدل-تم-تصويره-داخل-قسم-شرطة-1058688477.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الشرطة المصرية تضبط نحو 1500 قطعة أثرية بحوزة مواطن جنوبي البلاد
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ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر أحد الأشخاص، وعثرت بحوزته على عدد كبير من القطع والعملات الأثرية بقصد الإتجار.
وتمكنت الشرطة في محافظة المنيا، جنوب البلاد، من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير يحوز عددا من القطع الأثرية بقصد الإتجار، بحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع
".
وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن الموقوف مطلوب في 7 قضايا أخرى.
ولفتت إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه".
وتابعت أنه عثر بحوزته على عدد كبير من القطع يشتبه فى أثريتها، وانتهت اللجان المختصة من فحص عدد (1489) قطعة منها عملات معدنية وورقية، وميداليات، وأباريق، وأواني وأقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية.
وأشارت السلطات الأمنية إلى أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.