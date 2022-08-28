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الصين تحذر من موجة جفاف جديدة وتدعو لترشيد استخدام المياه
الصين تحذر من موجة جفاف جديدة وتدعو لترشيد استخدام المياه
أصدر المرصد الوطني الصيني إنذارا باللون البرتقالي بهدف مواجهة الجفاف، بينما تتعرض العديد من مناطق البلاد لموجات حر شديدة. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
الصين
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ويقول المرصد الوطني للأرصاد الجوية إن العديد من المناطق تعاني من حالات جفاف بعضها شديدة، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الأحد.ووجهت السلطات المحلية الصينية تحذيرات لسكان المناطق التي تتعرض للجفاف باستخدام مصادر المياه الخاصة بالطوارئ لضمان استمرار إمدادات المياه لسكان المناطق المدنية والريفية والماشية.وشددت السلطات على أهمية ترشيد استخدام المياه بالتوازي مع توجه الدولة في دعم توفير مصادر مياه بديلة أبرزها عمليات الاستمطار.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الصين-تعلن-حالة-الطوارئ-الوطنية-لأول-مرة-بسبب-موجة-قاسية-من-الجفاف-والحر-1066635806.html
https://sputnikarabic.ae/20220827/تقرير-فيدرالي-يوصي-بإزالة-4-سدود-مائية-ضخمة-في-الولايات-المتحدة-1066911718.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

الصين تحذر من موجة جفاف جديدة وتدعو لترشيد استخدام المياه

17:00 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / Nicolas Tucatسان جيل، جنوب فرنسا، تُظهر زهورًا برية على تربة تشققت بسبب الجفاف خلال موجة حر استثنائية في فرنسا، 19 مايو 2022
سان جيل، جنوب فرنسا، تُظهر زهورًا برية على تربة تشققت بسبب الجفاف خلال موجة حر استثنائية في فرنسا، 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Nicolas Tucat
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أصدر المرصد الوطني الصيني إنذارا باللون البرتقالي بهدف مواجهة الجفاف، بينما تتعرض العديد من مناطق البلاد لموجات حر شديدة.
ويقول المرصد الوطني للأرصاد الجوية إن العديد من المناطق تعاني من حالات جفاف بعضها شديدة، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الأحد.
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19 أغسطس, 18:26 GMT
ووجهت السلطات المحلية الصينية تحذيرات لسكان المناطق التي تتعرض للجفاف باستخدام مصادر المياه الخاصة بالطوارئ لضمان استمرار إمدادات المياه لسكان المناطق المدنية والريفية والماشية.
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وشددت السلطات على أهمية ترشيد استخدام المياه بالتوازي مع توجه الدولة في دعم توفير مصادر مياه بديلة أبرزها عمليات الاستمطار.
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