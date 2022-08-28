https://sputnikarabic.ae/20220828/الصين-تحذر-من-موجة-جفاف-جديدة-وتدعو-لترشيد-استخدام-المياه-1066942371.html
الصين تحذر من موجة جفاف جديدة وتدعو لترشيد استخدام المياه
الصين تحذر من موجة جفاف جديدة وتدعو لترشيد استخدام المياه
أصدر المرصد الوطني الصيني إنذارا باللون البرتقالي بهدف مواجهة الجفاف، بينما تتعرض العديد من مناطق البلاد لموجات حر شديدة. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:00+0000
2022-08-28T17:00+0000
2022-08-28T17:00+0000
العالم
الصين
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ويقول المرصد الوطني للأرصاد الجوية إن العديد من المناطق تعاني من حالات جفاف بعضها شديدة، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الأحد.ووجهت السلطات المحلية الصينية تحذيرات لسكان المناطق التي تتعرض للجفاف باستخدام مصادر المياه الخاصة بالطوارئ لضمان استمرار إمدادات المياه لسكان المناطق المدنية والريفية والماشية.وشددت السلطات على أهمية ترشيد استخدام المياه بالتوازي مع توجه الدولة في دعم توفير مصادر مياه بديلة أبرزها عمليات الاستمطار.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الصين-تعلن-حالة-الطوارئ-الوطنية-لأول-مرة-بسبب-موجة-قاسية-من-الجفاف-والحر-1066635806.html
https://sputnikarabic.ae/20220827/تقرير-فيدرالي-يوصي-بإزالة-4-سدود-مائية-ضخمة-في-الولايات-المتحدة-1066911718.html
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العالم, الصين
الصين تحذر من موجة جفاف جديدة وتدعو لترشيد استخدام المياه
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أصدر المرصد الوطني الصيني إنذارا باللون البرتقالي بهدف مواجهة الجفاف، بينما تتعرض العديد من مناطق البلاد لموجات حر شديدة.
ويقول المرصد الوطني للأرصاد الجوية إن العديد من المناطق تعاني من حالات جفاف بعضها شديدة، حسبما ذكرت
وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الأحد.
ووجهت السلطات المحلية الصينية تحذيرات لسكان المناطق التي تتعرض للجفاف
باستخدام مصادر المياه الخاصة بالطوارئ لضمان استمرار إمدادات المياه لسكان المناطق المدنية والريفية والماشية.
وشددت السلطات على أهمية ترشيد استخدام المياه
بالتوازي مع توجه الدولة في دعم توفير مصادر مياه بديلة أبرزها عمليات الاستمطار.