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https://sputnikarabic.ae/20220828/العراق-مقتل-انتحاري-وإصابة-آخر-في-كركوك-1066937836.html
العراق... مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك
العراق... مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، اليوم الأحد، مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:49+0000
2022-08-28T15:49+0000
العالم العربي
تفجير انتحاري
كركوك
العراق
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ونقل موقع "السومرية" عن بيان للقيادة، جاء فيه "بإشراف قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، تمكنت قطعات قيادة عمليات عمليات كركوك من قتل انتحاريا وجرح اخر ضمن سلسلة جبال دولان".وصباح يوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك.هذا وأحبط الجيش العراقي، في الـ9 من شهر أغسطس/آب الجاري، تفجيرا انتحاريا كان يستهدف المواكب الحسينية في محافظة ديالى شرقي البلاد.وفال إعلام اللواء الرابع في الجيش في بيان: "إن انتحاريا فجر نفسه بعد محاصرته، وإفشال مخططه في استهداف المواكب الحسينية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وكان الإرهابي المذكور يرتدي حزاما ناسفا وتمت محاصرته قرب مقر عسكري في محافظة ديالى، بحسب المصدر ذاته.وأوضح البيان أن معلومات استخباراتية دقيقة وردت بتسلل أحد عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) لتفجير المواكب الحسينية والمقرات العسكرية.وأضاف: "على الفور تم تشكيل قوة من الفوج الرابع وتم محاصرة المتسلل مما أدى إلى تفجير نفسه بعد وصول القوة إلى مكان تواجده"، مشيرا إلى أن "الحادث انتهى من دون خسائر تذكر".
https://sputnikarabic.ae/20220809/العراق-إحباط-هجوم-انتحاري-استهدف-المواكب-الحسينية-شرقي-البلاد-1066200823.html
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العالم العربي, تفجير انتحاري, كركوك, العراق
العالم العربي, تفجير انتحاري, كركوك, العراق

العراق... مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك

15:49 GMT 28.08.2022
© Photo / Iraqi Security Cellالقوات العراقية تدمر خفايا لـ"داعش" جنوبي محافظة كركوك العراق
القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك، اليوم الأحد، مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك.
ونقل موقع "السومرية" عن بيان للقيادة، جاء فيه "بإشراف قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، تمكنت قطعات قيادة عمليات عمليات كركوك من قتل انتحاريا وجرح اخر ضمن سلسلة جبال دولان".

وصباح يوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك.
هذا وأحبط الجيش العراقي، في الـ9 من شهر أغسطس/آب الجاري، تفجيرا انتحاريا كان يستهدف المواكب الحسينية في محافظة ديالى شرقي البلاد.
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
العراق... إحباط هجوم انتحاري استهدف المواكب الحسينية شرقي البلاد
9 أغسطس, 10:47 GMT
وفال إعلام اللواء الرابع في الجيش في بيان: "إن انتحاريا فجر نفسه بعد محاصرته، وإفشال مخططه في استهداف المواكب الحسينية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وكان الإرهابي المذكور يرتدي حزاما ناسفا وتمت محاصرته قرب مقر عسكري في محافظة ديالى، بحسب المصدر ذاته.
وأوضح البيان أن معلومات استخباراتية دقيقة وردت بتسلل أحد عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) لتفجير المواكب الحسينية والمقرات العسكرية.
وأضاف: "على الفور تم تشكيل قوة من الفوج الرابع وتم محاصرة المتسلل مما أدى إلى تفجير نفسه بعد وصول القوة إلى مكان تواجده"، مشيرا إلى أن "الحادث انتهى من دون خسائر تذكر".
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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