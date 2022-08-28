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https://sputnikarabic.ae/20220828/العراق-يعلن-تفكيك-أخطر-شبكة-لتجارة-المخدرات-ببغداد--1066925808.html
العراق يعلن تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات ببغداد
العراق يعلن تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات ببغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، تفكيك واحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات في بغداد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T11:22+0000
2022-08-28T11:22+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في مقطع مصور لجهاز الأمن الوطني، اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الجهاز إنه حصل على معلومات استخبارية تفيد بوجود إثنين من تجار مادة الكرستال في أحد أحياء بغداد.وأوضح أنه على إثر هذه المعلومات تم تشكيل فريق لاعتقال المتهمين بعد الحصول على الموافقات القضائية.وأشار إلى محاولة المتهمين الهروب من القوة التنفيذية إلا أن سرعة الإجراءات أحبطت هذه المحاولة.وعثر بحوزة المتهمين على كمية قليلة من مادة الكرستال وأدوات تعاطي وقنبرة يدوية ومسدس.
https://sputnikarabic.ae/20220828/هجوم-مسلح-على-منزل-برلماني-عراقي-بمحافظة-ميسان-1066919805.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

العراق يعلن تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات ببغداد

11:22 GMT 28.08.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، تفكيك واحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات في بغداد.
جاء هذا في مقطع مصور لجهاز الأمن الوطني، اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
جنود من الجيش العراقي يحتفلون بيوم الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
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وقال الجهاز إنه حصل على معلومات استخبارية تفيد بوجود إثنين من تجار مادة الكرستال في أحد أحياء بغداد.
وأوضح أنه على إثر هذه المعلومات تم تشكيل فريق لاعتقال المتهمين بعد الحصول على الموافقات القضائية.
وأشار إلى محاولة المتهمين الهروب من القوة التنفيذية إلا أن سرعة الإجراءات أحبطت هذه المحاولة.
وعثر بحوزة المتهمين على كمية قليلة من مادة الكرستال وأدوات تعاطي وقنبرة يدوية ومسدس.
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