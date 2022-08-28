https://sputnikarabic.ae/20220828/العراق-يعلن-تفكيك-أخطر-شبكة-لتجارة-المخدرات-ببغداد--1066925808.html
العراق يعلن تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات ببغداد
العراق يعلن تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات ببغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، تفكيك واحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات في بغداد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T11:22+0000
2022-08-28T11:22+0000
2022-08-28T11:22+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في مقطع مصور لجهاز الأمن الوطني، اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الجهاز إنه حصل على معلومات استخبارية تفيد بوجود إثنين من تجار مادة الكرستال في أحد أحياء بغداد.وأوضح أنه على إثر هذه المعلومات تم تشكيل فريق لاعتقال المتهمين بعد الحصول على الموافقات القضائية.وأشار إلى محاولة المتهمين الهروب من القوة التنفيذية إلا أن سرعة الإجراءات أحبطت هذه المحاولة.وعثر بحوزة المتهمين على كمية قليلة من مادة الكرستال وأدوات تعاطي وقنبرة يدوية ومسدس.
https://sputnikarabic.ae/20220828/هجوم-مسلح-على-منزل-برلماني-عراقي-بمحافظة-ميسان-1066919805.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يعلن تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات ببغداد
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أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، تفكيك واحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات في بغداد.
جاء هذا في مقطع مصور لجهاز الأمن الوطني، اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الجهاز إنه حصل على معلومات استخبارية تفيد بوجود إثنين من تجار مادة الكرستال في أحد أحياء بغداد.
وأوضح أنه على إثر هذه المعلومات تم تشكيل فريق لاعتقال المتهمين بعد الحصول على الموافقات القضائية.
وأشار إلى محاولة المتهمين الهروب من القوة التنفيذية إلا أن سرعة الإجراءات أحبطت هذه المحاولة.
وعثر بحوزة المتهمين على كمية قليلة من مادة الكرستال وأدوات تعاطي وقنبرة يدوية ومسدس.