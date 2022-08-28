https://sputnikarabic.ae/20220828/القوات-المسلحة-الصينية-تعلن-حالة-التأهب-بسبب-طرادات-أمريكية-1066920074.html
القوات المسلحة الصينية تعلن حالة التأهب بسبب طرادات أمريكية
القوات المسلحة الصينية تعلن حالة التأهب بسبب طرادات أمريكية
قال المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة الشرقية، شي يي، في بيان إن القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات بعد مرور طرادات... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T06:38+0000
2022-08-28T06:38+0000
2022-08-28T06:38+0000
الصين
العالم
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وجاء في الرسالة التي نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat :"مرت طرادات البحرية الأمريكية Chancellorsville و Antietam عبر مضيق تايوان في 28 أغسطس/آب. وقد رافقت منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الطرادات الأمريكية، وتمارس السيطرة الكاملة على أنشطتها. ووحدات القيادة في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات في الوقت المناسب".هذا وتصاعد الموقف حول تايوان بعد زيارة بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة، واعتبرت الخطوة بمثابة دعم أمريكي للانفصالية التايوانية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق.انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 ، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
القوات المسلحة الصينية تعلن حالة التأهب بسبب طرادات أمريكية
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قال المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة الشرقية، شي يي، في بيان إن القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات بعد مرور طرادات البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان.
وجاء في الرسالة التي نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat :"مرت طرادات البحرية الأمريكية Chancellorsville و Antietam عبر مضيق تايوان في 28 أغسطس/آب. وقد رافقت منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الطرادات الأمريكية، وتمارس السيطرة الكاملة على أنشطتها. ووحدات القيادة في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات في الوقت المناسب".
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تمران عبر مضيق تايوان ( الصين) للمرة الأولى منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
هذا وتصاعد الموقف حول تايوان بعد زيارة
بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة، واعتبرت الخطوة بمثابة دعم أمريكي للانفصالية التايوانية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق.
انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 ، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.