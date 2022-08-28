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القوات المسلحة الصينية تعلن حالة التأهب بسبب طرادات أمريكية
القوات المسلحة الصينية تعلن حالة التأهب بسبب طرادات أمريكية
قال المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة الشرقية، شي يي، في بيان إن القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات بعد مرور طرادات... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T06:38+0000
2022-08-28T06:38+0000
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وجاء في الرسالة التي نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat :"مرت طرادات البحرية الأمريكية Chancellorsville و Antietam عبر مضيق تايوان في 28 أغسطس/آب. وقد رافقت منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الطرادات الأمريكية، وتمارس السيطرة الكاملة على أنشطتها. ووحدات القيادة في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات في الوقت المناسب".هذا وتصاعد الموقف حول تايوان بعد زيارة بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة، واعتبرت الخطوة بمثابة دعم أمريكي للانفصالية التايوانية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق.انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 ، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
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الصين, العالم
الصين, العالم

القوات المسلحة الصينية تعلن حالة التأهب بسبب طرادات أمريكية

06:38 GMT 28.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورسفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2015" في إقليم بريمورسكي كراي الروسي
سفن أسطول المحيط الهادئ التابع للقوات البحرية الروسية، خلال العرض العسكري البحري في خليج بطرس الأكبر، في إطار الانتهاء من المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2015 في إقليم بريمورسكي كراي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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قال المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني في المنطقة الشرقية، شي يي، في بيان إن القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات بعد مرور طرادات البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان.
وجاء في الرسالة التي نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat :"مرت طرادات البحرية الأمريكية Chancellorsville و Antietam عبر مضيق تايوان في 28 أغسطس/آب. وقد رافقت منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الطرادات الأمريكية، وتمارس السيطرة الكاملة على أنشطتها. ووحدات القيادة في حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات في الوقت المناسب".
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تمران عبر مضيق تايوان ( الصين) للمرة الأولى منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
هذا وتصاعد الموقف حول تايوان بعد زيارة بيلوسي للجزيرة. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة، واعتبرت الخطوة بمثابة دعم أمريكي للانفصالية التايوانية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق.
انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949 ، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
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