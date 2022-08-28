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الكاظمي يطالب بمضاعفة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة
الكاظمي يطالب بمضاعفة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة
طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمضاعفة الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T06:40+0000
2022-08-28T06:40+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر البيان، السبت، أن اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه الكاظمي بحث تطورات الأوضاع الأمنية في العراق، وناقش ملفات أمنية مهمة.وأكد الكاظمي على أهمية مضاعفة الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة عصابات المخدرات.ودعا الكاظمي جميع الأجهزة الأمنية للتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، بما يساهم في بسط الاستقرار، وتعزيز مقومات الأمن الاجتماعي بمختلف أشكاله.وأشاد رئيس الوزراء بجهود الجيش العراقي في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا)، ونجاحها في قتل قيادات إرهابية خلال عمليات نوعية، وتدمير العديد من أوكار الإرهاب.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الكاظمي يطالب بمضاعفة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة

06:40 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمضاعفة الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وذكر البيان، السبت، أن اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي ترأسه الكاظمي بحث تطورات الأوضاع الأمنية في العراق، وناقش ملفات أمنية مهمة.
وأكد الكاظمي على أهمية مضاعفة الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة عصابات المخدرات.
ودعا الكاظمي جميع الأجهزة الأمنية للتنسيق والتكامل في تنفيذ الخطط الأمنية، بما يساهم في بسط الاستقرار، وتعزيز مقومات الأمن الاجتماعي بمختلف أشكاله.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود الجيش العراقي في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا)، ونجاحها في قتل قيادات إرهابية خلال عمليات نوعية، وتدمير العديد من أوكار الإرهاب.
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