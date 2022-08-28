https://sputnikarabic.ae/20220828/المجلس-الرئاسي-الليبي-يطالب-كافة-الأطراف-بتجاوز-الانقسام-وتجنيب-البلاد-أي-حرب-محتملة-1066944433.html

المجلس الرئاسي الليبي يطالب كافة الأطراف بتجاوز الانقسام وتجنيب البلاد أي حرب محتملة

المجلس الرئاسي الليبي يطالب كافة الأطراف بتجاوز الانقسام وتجنيب البلاد أي حرب محتملة

دعا المجلس الرئاسي الليبي، مساء اليوم الأحد، الجميع إلى "تحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة". 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T17:46+0000

2022-08-28T17:46+0000

2022-08-28T17:46+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال المجلس الرئاسي، في بيان عبر صحفته على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، إنه "عقد اجتماعه الاستثنائي لمناقشة آخر المستجدات، حيث استهل الاجتماع بالترحم على أرواح المدنيين الأبرياء الذين قضوا جراء الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس يوم أمس".وذكر البيان: "كل من يحمل السلاح بأن سلاحه موجه لصدور أبناء بلده، وأن الأبرياء من النساء والرجال والأطفال، هم في مقدمة ضحاياه، وأن نيرانه ستلحق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة".وأكد المجلس، أنه "يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، وأنه لن يفرط في ما حققه من مكتسبات على صعيد إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات".واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.

https://sputnikarabic.ae/20220828/المدعي-العام-العسكري-في-ليبيا-يأمر-بمنع-سفر-باشاغا-والجويلي-وآخرين-على-خلفية-أحداث-طرابلس-1066943795.html

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