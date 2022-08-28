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https://sputnikarabic.ae/20220828/المدعي-العام-العسكري-في-ليبيا-يأمر-بمنع-سفر-باشاغا-والجويلي-وآخرين-على-خلفية-أحداث-طرابلس-1066943795.html
المدعي العام العسكري في ليبيا يأمر بمنع سفر باشاغا والجويلي وآخرين على خلفية أحداث طرابلس
المدعي العام العسكري في ليبيا يأمر بمنع سفر باشاغا والجويلي وآخرين على خلفية أحداث طرابلس
أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا، مسعود أرحومة، اليوم الأحد، أمرا بمنع سفر رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:32+0000
2022-08-28T17:32+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن "المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة، طالب مصلحة الجوازات والجنسية بوضع أسماء رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وعثمان عبد الجليل، ومحمد صوان، على قوائم الممنوعين من السفر، بتهمة ترويع أهالي طرابلس".واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

المدعي العام العسكري في ليبيا يأمر بمنع سفر باشاغا والجويلي وآخرين على خلفية أحداث طرابلس

17:32 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا، مسعود أرحومة، اليوم الأحد، أمرا بمنع سفر رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآخرين على خلفية التحقيقات بشأن أحداث طرابلس.
وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن "المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة، طالب مصلحة الجوازات والجنسية بوضع أسماء رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وعثمان عبد الجليل، ومحمد صوان، على قوائم الممنوعين من السفر، بتهمة ترويع أهالي طرابلس".
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن إجمالي عدد القتلى بلغ 32 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 159 شخص.
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