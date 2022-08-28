https://sputnikarabic.ae/20220828/المركزي-الأوروبي-مستمر-في-رفع-الفائدة-لمكافحة-التضخم-1066934360.html

المركزي الأوروبي مستمر في رفع الفائدة لمكافحة التضخم

المركزي الأوروبي مستمر في رفع الفائدة لمكافحة التضخم

بحسب تصريحات عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، فإن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهور، ويجب عليها أن تتصرف... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T14:54+0000

2022-08-28T14:54+0000

2022-08-28T14:54+0000

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المركزي الأوروبي مستمر في رفع الفائدة لمكافحة التضخم المركزي الأوروبي مستمر في رفع الفائدة لمكافحة التضخم

وقد اقترب التضخم من رقم في خانة العشرات بالعديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض لمعدلاته بطيئا، ما يبقي الأسعار أعلى من أهداف البنوك المركزية لسنوات مقبلة.وأرجع الأمر إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة الذي أثر على مستويات المعيشة وأسعار المستهلكين، لذلك لا بد من الاستمرار في المحاولات لتحقيق النجاح لهذه الخطوات المتأخرة.وأوضح البزركان أنه لا توجد بدائل أخرى لتقليل التضخم وتجنب رفع سعر الفائدة، ولكن يمكن خفض التضخم من خلال السيطرة على أسعار الطاقة.وأوضح العبيدي قائلا: "تحاول الدول رفع سعر الفائدة لامتصاص هذا التضخم ولكن ما زالت آثاره مستمرة، وأثر كذلك انقطاع إمدادات الطاقة جراء الأزمة الأوكرانية، كما أن الدين العام لبعض الدول مرتفع جداً وأصبح لا يغطي إنتاج هذه الدول ومعدلات إنتاجها والنمو السنوي لهذه الدول".وأكد أنها "أزمة سياسية اقتصادية مركبة وهذا لا يقتصر فقط على دول الاتحاد الأوروبي بل هى موجودة في أغلب دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، فجميعهم يعانون من آثار التضخم، كما أن بعض الانغلاقات السياسية تؤثر على هذا الموضوع وتحديداً ما يحدث على الساحة الروسية الأوكرانية حالياً".ولفت إلى أن سياسة التشديد النقدي المتبعة من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة بشكلٍ مستمر تأتي محاولة لكبح جماح التضخم، ورغم رفع الفائدة أكثر من مرة ما زالت ترتفع مستويات التضخم بشكل كبير، ما يؤثر على الأسعار والدول الأوروبية".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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