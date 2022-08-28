https://sputnikarabic.ae/20220828/المركزي-الأوروبي-مستمر-في-رفع-الفائدة-لمكافحة-التضخم-1066934360.html
المركزي الأوروبي مستمر في رفع الفائدة لمكافحة التضخم
المركزي الأوروبي مستمر في رفع الفائدة لمكافحة التضخم
بحسب تصريحات عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، فإن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهور، ويجب عليها أن تتصرف... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:54+0000
2022-08-28T14:54+0000
2022-08-28T14:54+0000
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المركزي الأوروبي مستمر في رفع الفائدة لمكافحة التضخم
المركزي الأوروبي مستمر في رفع الفائدة لمكافحة التضخم
وقد اقترب التضخم من رقم في خانة العشرات بالعديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض لمعدلاته بطيئا، ما يبقي الأسعار أعلى من أهداف البنوك المركزية لسنوات مقبلة.وأرجع الأمر إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة الذي أثر على مستويات المعيشة وأسعار المستهلكين، لذلك لا بد من الاستمرار في المحاولات لتحقيق النجاح لهذه الخطوات المتأخرة.وأوضح البزركان أنه لا توجد بدائل أخرى لتقليل التضخم وتجنب رفع سعر الفائدة، ولكن يمكن خفض التضخم من خلال السيطرة على أسعار الطاقة.وأوضح العبيدي قائلا: "تحاول الدول رفع سعر الفائدة لامتصاص هذا التضخم ولكن ما زالت آثاره مستمرة، وأثر كذلك انقطاع إمدادات الطاقة جراء الأزمة الأوكرانية، كما أن الدين العام لبعض الدول مرتفع جداً وأصبح لا يغطي إنتاج هذه الدول ومعدلات إنتاجها والنمو السنوي لهذه الدول".وأكد أنها "أزمة سياسية اقتصادية مركبة وهذا لا يقتصر فقط على دول الاتحاد الأوروبي بل هى موجودة في أغلب دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، فجميعهم يعانون من آثار التضخم، كما أن بعض الانغلاقات السياسية تؤثر على هذا الموضوع وتحديداً ما يحدث على الساحة الروسية الأوكرانية حالياً".ولفت إلى أن سياسة التشديد النقدي المتبعة من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة بشكلٍ مستمر تأتي محاولة لكبح جماح التضخم، ورغم رفع الفائدة أكثر من مرة ما زالت ترتفع مستويات التضخم بشكل كبير، ما يؤثر على الأسعار والدول الأوروبية".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله
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المركزي الأوروبي مستمر في رفع الفائدة لمكافحة التضخم
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بحسب تصريحات عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، فإن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مهددة بفقدان ثقة الجمهور، ويجب عليها أن تتصرف بقوة لمكافحة التضخم، حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود.
وقد اقترب التضخم من رقم في خانة العشرات بالعديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض لمعدلاته بطيئا، ما يبقي الأسعار أعلى من أهداف البنوك المركزية لسنوات مقبلة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى البزركان، إن تدخل المصرف المركزي لرفع الفائدة للسيطرة على التضخم جاء متأخراً لأن مستويات التضخم ارتفعت بشكلٍ فلكي، منذ أكثر من ثلاثين عاماً لم تصل لهذه المستويات، وذلك يتوافق مع توقعات بركود اقتصادي في المنطقة الأوروبية.
وأرجع الأمر إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة الذي أثر على مستويات المعيشة وأسعار المستهلكين، لذلك لا بد من الاستمرار في المحاولات لتحقيق النجاح لهذه الخطوات المتأخرة.
وأوضح البزركان أنه لا توجد بدائل أخرى لتقليل التضخم وتجنب رفع سعر الفائدة، ولكن يمكن خفض التضخم من خلال السيطرة على أسعار الطاقة.
وقال المحلل السياسي، هلال العبيدي، إن التضخم العالمي أصبح يشكل ليس فقط ظاهرة خصوصاً بعد أزمة "كوفيد-19"، بل أصبح واقعاً في كل دول العالم وهناك بعض الدول خصوصاً في الاتحاد الأوروبي وصل معدل التضخم فيها على سبيل المثال في بريطانيا إلى 10.25%.
وأوضح العبيدي قائلا: "تحاول الدول رفع سعر الفائدة لامتصاص هذا التضخم ولكن ما زالت آثاره مستمرة، وأثر كذلك انقطاع إمدادات الطاقة جراء الأزمة الأوكرانية، كما أن الدين العام لبعض الدول مرتفع جداً وأصبح لا يغطي إنتاج هذه الدول ومعدلات إنتاجها والنمو السنوي لهذه الدول".
وأكد أنها "أزمة سياسية اقتصادية مركبة وهذا لا يقتصر فقط على دول الاتحاد الأوروبي بل هى موجودة في أغلب دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، فجميعهم يعانون من آثار التضخم، كما أن بعض الانغلاقات السياسية تؤثر على هذا الموضوع وتحديداً ما يحدث على الساحة الروسية الأوكرانية
حالياً".
من جهته، وصف الخبير الاقتصادي المصري وعضو مجلس الشيوخ، أحمد سمير، الأزمة التي يمر بها العالم بأنها عنيفة وتكاد تكون هى الأقوى على المستوى الاقتصادي منذ زمنٍ بعيد، موضحا أن "ارتفاع معدل التضخم في كل دول العالم كأمريكا وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة ومواد الغذاء وخدمات النقل البحري، يؤثر على اقتصاديات أوروبا بشكل كبير".
ولفت إلى أن سياسة التشديد النقدي المتبعة من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة بشكلٍ مستمر تأتي محاولة لكبح جماح التضخم، ورغم رفع الفائدة أكثر من مرة ما زالت ترتفع مستويات التضخم بشكل كبير، ما يؤثر على الأسعار والدول الأوروبية".
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: نوران عطاالله