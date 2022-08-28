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المغرب... الشرطة توقف عملية تهريب دولي للمخدرات
المغرب... الشرطة توقف عملية تهريب دولي للمخدرات
تمكنت الشرطة المغربية في الدار البيضاء من إحباط عملية تهريب دولي للمخدرات مساء اليوم الأحد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار المغرب اليوم
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وحسب وكالة أنباء المغرب العربي، فقد أحبطت القوات الأمنية ومديرية مراقبة التراب الوطني في المغرب عملية تهريب 3 أطنان و168 كيلو غرام من من المخدرات. وتم توقيف شاحنة تحمل أرقاما مزورة في ضواحي مدينة الدار البيضاء وبداخلها المخدرات معدة للتهريب الدولي عبر البحر. وتعمل الشرطة على تتبع النشاط الإجرامي وكشف بقية المتورطين فيه بعد القبض على شخص كان يقود شاحنة المخدرات.
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أخبار المغرب اليوم
أخبار المغرب اليوم

المغرب... الشرطة توقف عملية تهريب دولي للمخدرات

21:21 GMT 28.08.2022
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Santi Palacios
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تمكنت الشرطة المغربية في الدار البيضاء من إحباط عملية تهريب دولي للمخدرات مساء اليوم الأحد.
وحسب وكالة أنباء المغرب العربي، فقد أحبطت القوات الأمنية ومديرية مراقبة التراب الوطني في المغرب عملية تهريب 3 أطنان و168 كيلو غرام من من المخدرات.
وتم توقيف شاحنة تحمل أرقاما مزورة في ضواحي مدينة الدار البيضاء وبداخلها المخدرات معدة للتهريب الدولي عبر البحر.
وتعمل الشرطة على تتبع النشاط الإجرامي وكشف بقية المتورطين فيه بعد القبض على شخص كان يقود شاحنة المخدرات.
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