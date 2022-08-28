https://sputnikarabic.ae/20220828/المغرب-الشرطة-توقف-عملية-تهريب-دولي-للمخدرات-1066949863.html
المغرب... الشرطة توقف عملية تهريب دولي للمخدرات
المغرب... الشرطة توقف عملية تهريب دولي للمخدرات
تمكنت الشرطة المغربية في الدار البيضاء من إحباط عملية تهريب دولي للمخدرات مساء اليوم الأحد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:21+0000
2022-08-28T21:21+0000
2022-08-28T21:20+0000
أخبار المغرب اليوم
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وحسب وكالة أنباء المغرب العربي، فقد أحبطت القوات الأمنية ومديرية مراقبة التراب الوطني في المغرب عملية تهريب 3 أطنان و168 كيلو غرام من من المخدرات. وتم توقيف شاحنة تحمل أرقاما مزورة في ضواحي مدينة الدار البيضاء وبداخلها المخدرات معدة للتهريب الدولي عبر البحر. وتعمل الشرطة على تتبع النشاط الإجرامي وكشف بقية المتورطين فيه بعد القبض على شخص كان يقود شاحنة المخدرات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
المغرب... الشرطة توقف عملية تهريب دولي للمخدرات
تابعنا عبر
تمكنت الشرطة المغربية في الدار البيضاء من إحباط عملية تهريب دولي للمخدرات مساء اليوم الأحد.
وحسب وكالة أنباء المغرب
العربي، فقد أحبطت القوات الأمنية ومديرية مراقبة التراب الوطني في المغرب عملية تهريب 3 أطنان و168 كيلو غرام من من المخدرات.
وتم توقيف شاحنة تحمل أرقاما مزورة في ضواحي مدينة الدار البيضاء وبداخلها المخدرات معدة للتهريب الدولي عبر البحر.
وتعمل الشرطة على تتبع النشاط الإجرامي وكشف بقية المتورطين فيه بعد القبض على شخص كان يقود شاحنة المخدرات.