https://sputnikarabic.ae/20220828/النمسا-لا-يمكننا-تأكيد-التقارير-حول-مقتل-الأوكرانية-المشتبه-بها-في-اغتيال-دوغينا-1066936607.html

النمسا: لا يمكننا تأكيد التقارير حول مقتل الأوكرانية المشتبه بها في اغتيال دوغينا

النمسا: لا يمكننا تأكيد التقارير حول مقتل الأوكرانية المشتبه بها في اغتيال دوغينا

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأحد، أنها لا يمكن أن تؤكد التقارير حول مقتل الفتاة الأوكرانية ناتاليا فوفك، المشتبه بها في اغتيال الصحفية الروسية داريا... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T15:36+0000

2022-08-28T15:36+0000

2022-08-28T15:36+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقالت الداخلية النمساوية، في تصريح لـ"سبوتنيك" ردا على تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" المحلية، حول مقتل ناتاليا فوفك، إنه "لا يمكن تأكيد ما ورد في التقرير، أو تأكيد صحة هذه المعلومات".وكتبت الصحيفة أنه قد تم العثور على المرأة ميتة في شقة مستأجرة، عن طريق طعنها 17 مرة في جسدها، كما ترك القاتل (حسب الصحيفة) قطعة من الورق في يدها، وكانت المادة مصحوبة بصورة مزعومة لجثة امرأة.ونشر مركز العلاقات العامة التابع لوكالة الأمن الفيدرالي الروسي، في 22 أغسطس/آب، مقطع فيديو للمواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك، التي تمت إدانتها في قضية قتل الصحفية داريا دوغينا.ويظهر الفيديو لحظة دخول فوفك إلى روسيا مع ابنتها، حيث نشرت الوكالة أيضًا لقطات من الكاميرات المزروعة بالقرب من المنزل الذي عاشت فيه دوغينا.

https://sputnikarabic.ae/20220824/الخارجية-الروسية-تصف-نفي-كييف-اغتيالها-دوغينا-بالحلقة-الأخرى-من-سلسلة-الأكاذيب-1066788497.html

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