https://sputnikarabic.ae/20220828/اليونان-تستفز-مقاتلات-تركية-بسلاح-روسي-1066921657.html
اليونان تستفز مقاتلات تركية بسلاح روسي
اليونان تستفز مقاتلات تركية بسلاح روسي
ذكرت وسائل إعلام عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن الجانب اليوناني استخدم أنظمة الدفاع الجوي اليونانية إس-300 لملاحقة مقاتلات إف-16 التابعة لقيادة القوات... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T09:01+0000
2022-08-28T09:01+0000
2022-08-28T09:01+0000
أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري
اليونان
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وذكرت شبكة "سي إن إن" الناطقة بالتركية اليوم الأحد أنه "وفقا للمعلومات الواردة من مصادر وزارة الدفاع، وخلال طلعات طائرات إف-16 التابعة لقيادة القوات الجوية التركية في الأجواء الدولية في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط في آب/ أغسطس، تم تسجيل حادث كبير يتعارض مع روح التحالف، حيث تعرضت الطائرات التركية في الخدمة لمضايقات من قبل اليونان من نظام الدفاع الجوي الروسي S-300 المتمركز في جزيرة كريت".وقالت القناة "على الرغم من هذه الأعمال العدائية، أكملت الطائرات المهام المخططة لها وعادت بسلام إلى قواعدها".وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في 24 أغسطس/آب إن بلاده لن تشتري طائرات حربية من طراز "إف 16" من الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن قيودا على استخدامها.وذكر تشاووش أوغلو في تصريحات متلفزة: "المحادثات الفنية تجري بشكل جيد للغاية، لكننا لن نوافق على شراء منتج بطريقة قد تقيد أيدينا".
https://sputnikarabic.ae/20220205/الجيش-التركي-يتسليم-طائرة-دون-طيار-مزودة-بنظام-إلكتروني-ضوئي-فيديو-1058073892.html
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أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري, اليونان
أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري, اليونان
اليونان تستفز مقاتلات تركية بسلاح روسي
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ذكرت وسائل إعلام عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن الجانب اليوناني استخدم أنظمة الدفاع الجوي اليونانية إس-300 لملاحقة مقاتلات إف-16 التابعة لقيادة القوات الجوية التركية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الناطقة بالتركية اليوم الأحد أنه "وفقا للمعلومات الواردة من مصادر وزارة الدفاع، وخلال طلعات طائرات إف-16 التابعة لقيادة القوات الجوية التركية في الأجواء الدولية في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط في آب/ أغسطس، تم تسجيل حادث كبير يتعارض مع روح التحالف، حيث تعرضت الطائرات التركية في الخدمة لمضايقات من قبل اليونان من نظام الدفاع الجوي الروسي S-300 المتمركز في جزيرة كريت".
وأضافت الشبكة: "جهز رادار تتبع الهدف وتوجيه الصواريخ لنظام إس-300 صاروخ أرض - جو يستهدف طائرة (تركية) من طراز F-16 في مهمة استطلاع على بعد 10000 قدم غرب رودس".
وقالت القناة "على الرغم من هذه الأعمال العدائية، أكملت الطائرات المهام المخططة لها وعادت بسلام إلى قواعدها".
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في 24 أغسطس/آب إن بلاده لن تشتري طائرات حربية من طراز "إف 16" من الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن قيودا على استخدامها.
وذكر تشاووش أوغلو
في تصريحات متلفزة: "المحادثات الفنية تجري بشكل جيد للغاية، لكننا لن نوافق على شراء منتج بطريقة قد تقيد أيدينا".