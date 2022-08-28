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اليونان تستفز مقاتلات تركية بسلاح روسي
اليونان تستفز مقاتلات تركية بسلاح روسي
ذكرت وسائل إعلام عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن الجانب اليوناني استخدم أنظمة الدفاع الجوي اليونانية إس-300 لملاحقة مقاتلات إف-16 التابعة لقيادة القوات... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T09:01+0000
2022-08-28T09:01+0000
أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري
اليونان
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وذكرت شبكة "سي إن إن" الناطقة بالتركية اليوم الأحد أنه "وفقا للمعلومات الواردة من مصادر وزارة الدفاع، وخلال طلعات طائرات إف-16 التابعة لقيادة القوات الجوية التركية في الأجواء الدولية في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​في آب/ أغسطس، تم تسجيل حادث كبير يتعارض مع روح التحالف، حيث تعرضت الطائرات التركية في الخدمة لمضايقات من قبل اليونان من نظام الدفاع الجوي الروسي S-300 المتمركز في جزيرة كريت".وقالت القناة "على الرغم من هذه الأعمال العدائية، أكملت الطائرات المهام المخططة لها وعادت بسلام إلى قواعدها".وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في 24 أغسطس/آب إن بلاده لن تشتري طائرات حربية من طراز "إف 16" من الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن قيودا على استخدامها.وذكر تشاووش أوغلو في تصريحات متلفزة: "المحادثات الفنية تجري بشكل جيد للغاية، لكننا لن نوافق على شراء منتج بطريقة قد تقيد أيدينا".
https://sputnikarabic.ae/20220205/الجيش-التركي-يتسليم-طائرة-دون-طيار-مزودة-بنظام-إلكتروني-ضوئي-فيديو-1058073892.html
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أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري, اليونان
أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري, اليونان

اليونان تستفز مقاتلات تركية بسلاح روسي

09:01 GMT 28.08.2022
© http://www.annahar.com/طائرات تركية
طائرات تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© http://www.annahar.com/
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ذكرت وسائل إعلام عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن الجانب اليوناني استخدم أنظمة الدفاع الجوي اليونانية إس-300 لملاحقة مقاتلات إف-16 التابعة لقيادة القوات الجوية التركية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الناطقة بالتركية اليوم الأحد أنه "وفقا للمعلومات الواردة من مصادر وزارة الدفاع، وخلال طلعات طائرات إف-16 التابعة لقيادة القوات الجوية التركية في الأجواء الدولية في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​في آب/ أغسطس، تم تسجيل حادث كبير يتعارض مع روح التحالف، حيث تعرضت الطائرات التركية في الخدمة لمضايقات من قبل اليونان من نظام الدفاع الجوي الروسي S-300 المتمركز في جزيرة كريت".

وأضافت الشبكة: "جهز رادار تتبع الهدف وتوجيه الصواريخ لنظام إس-300 صاروخ أرض - جو يستهدف طائرة (تركية) من طراز F-16 في مهمة استطلاع على بعد 10000 قدم غرب رودس".

وقالت القناة "على الرغم من هذه الأعمال العدائية، أكملت الطائرات المهام المخططة لها وعادت بسلام إلى قواعدها".
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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في 24 أغسطس/آب إن بلاده لن تشتري طائرات حربية من طراز "إف 16" من الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن قيودا على استخدامها.
وذكر تشاووش أوغلو في تصريحات متلفزة: "المحادثات الفنية تجري بشكل جيد للغاية، لكننا لن نوافق على شراء منتج بطريقة قد تقيد أيدينا".
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