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باكستان.. تحذيرات من حدوث فيضانات بمنسوب مرتفع في الأنهار
باكستان.. تحذيرات من حدوث فيضانات بمنسوب مرتفع في الأنهار
حذرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، اليوم الأحد، من تواصل حدوث فيضانات بمنسوب مرتفع في عدد من أنهار البلاد. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T21:36+0000
2022-08-28T21:36+0000
أخبار باكستان
باكستان
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وذكرت الهيئة في تقرير لها، أنه من المرجح أن يستمر حدوث فيضانات ذات منسوب مياه مرتفع جدا في نهر كابول شمال غرب البلاد، وكذا على مستوى نهر السند بمقاطعة البنجاب شرق البلاد.وحثت الهيئة السلطات المعنية على الحفاظ على مستوى تأهب معزز ومراقبة تطورات الأوضاع لتقليل وقت الاستجابة، وكذا إلى تنبيه السكان الذين يعيشون على ضفاف الأنهار وبالقرب من مصارف مياه الأمطار والصرف الصحي للزيادة المتوقعة في تدفقات المياه.يشار إلى أن حصيلة الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو/حزيران المنصرم بباكستان، ارتفعت إلى 1033 قتيلا إلى اليوم الأحد.وكانت باكستان أعلنت، أول أمس الجمعة، حالة طوارئ وطنية عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول، فيما دعا رئيس الوزراء، شهباز شريف المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة في التعامل مع كارثة الفيضانات المهولة التي تشهدها بلاده.
https://sputnikarabic.ae/20220828/نزوح-180-ألف-شخص-من-منازلهم-في-باكستان-بعد-فيضان-جارف-1066936113.html
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أخبار باكستان, باكستان
أخبار باكستان, باكستان

باكستان.. تحذيرات من حدوث فيضانات بمنسوب مرتفع في الأنهار

21:36 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / ABDUL MAJEEDفيضانات باكستان
فيضانات باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / ABDUL MAJEED
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حذرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، اليوم الأحد، من تواصل حدوث فيضانات بمنسوب مرتفع في عدد من أنهار البلاد.
وذكرت الهيئة في تقرير لها، أنه من المرجح أن يستمر حدوث فيضانات ذات منسوب مياه مرتفع جدا في نهر كابول شمال غرب البلاد، وكذا على مستوى نهر السند بمقاطعة البنجاب شرق البلاد.
وحثت الهيئة السلطات المعنية على الحفاظ على مستوى تأهب معزز ومراقبة تطورات الأوضاع لتقليل وقت الاستجابة، وكذا إلى تنبيه السكان الذين يعيشون على ضفاف الأنهار وبالقرب من مصارف مياه الأمطار والصرف الصحي للزيادة المتوقعة في تدفقات المياه.
فيضانات باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
نزوح 180 ألف شخص من منازلهم في باكستان بعد فيضان جارف
15:24 GMT
يشار إلى أن حصيلة الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو/حزيران المنصرم بباكستان، ارتفعت إلى 1033 قتيلا إلى اليوم الأحد.
وكانت باكستان أعلنت، أول أمس الجمعة، حالة طوارئ وطنية عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول، فيما دعا رئيس الوزراء، شهباز شريف المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة في التعامل مع كارثة الفيضانات المهولة التي تشهدها بلاده.
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