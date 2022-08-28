https://sputnikarabic.ae/20220828/بدء-تمرين-إطلاق-النار-بين-الولايات-المتحدة-واليابان-في-كيوشو--1066935686.html
بدء تمرين إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليابان في كيوشو
بدء تمرين إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليابان في كيوشو
أفادت وسائل إعلام يابانية بأن مناورة عسكرية أمريكية يابانية مشتركة مع تدريب على إطلاق النار انطلقت يوم الأحد في محافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:19+0000
2022-08-28T15:19+0000
2022-08-28T15:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/12/1013671210_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_81ca475b59415b379f6bd7bf4e64b8cb.jpg
سبوتنيك. ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "NHK"، ستستمر المناورات، التي تجري في بلدة ياماتو، حتى 9 سبتمبر/ أيلول وستشمل حوالي 1400 جندي ياباني للدفاع الذاتي بالإضافة إلى حوالي 700 جندي أمريكي.ووثق المراسلون انطلاق التدريب بمشاركة 150 عنصرا من كلا البلدين، وخلال التمرين، كان الجنود يتدربون على إصابة هدف يبعد حوالي 2000 متر باستخدام نظام الأسلحة الأمريكية المضاد للدبابات.يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام الأسلحة الأمريكية المضاد للدبابات "Javelins" خلال تدريبات عسكرية في اليابان.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أفادت، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن قوات البحرية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تمرينا عسكريا مشتركاً في هاواي.وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أن التمرين شمل التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها، قبالة ساحل هاواي، وفقا لوكالة "رويترز"، وأكدت الدفاع الأمريكية أن التمرين استمر من 8 وحتى 14 من أغسطس/آب الجاري.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101367/12/1013671210_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b6d6f38877a292f0492a45c76e0f56f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
بدء تمرين إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليابان في كيوشو
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام يابانية بأن مناورة عسكرية أمريكية يابانية مشتركة مع تدريب على إطلاق النار انطلقت يوم الأحد في محافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو.
سبوتنيك
. ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "NHK"، ستستمر المناورات، التي تجري في بلدة ياماتو، حتى 9 سبتمبر/ أيلول وستشمل حوالي 1400 جندي ياباني للدفاع الذاتي بالإضافة إلى حوالي 700 جندي أمريكي.
ووثق المراسلون انطلاق التدريب بمشاركة 150 عنصرا من كلا البلدين، وخلال التمرين، كان الجنود يتدربون على إصابة هدف يبعد حوالي 2000 متر باستخدام نظام الأسلحة الأمريكية المضاد للدبابات.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام الأسلحة الأمريكية المضاد للدبابات "Javelins" خلال تدريبات عسكرية في اليابان.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أفادت، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن قوات البحرية في كل من الولايات المتحدة
الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تمرينا عسكريا مشتركاً في هاواي.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أن التمرين شمل التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها، قبالة ساحل هاواي، وفقا لوكالة "رويترز"، وأكدت الدفاع الأمريكية أن التمرين استمر من 8 وحتى 14 من أغسطس/آب الجاري.