https://sputnikarabic.ae/20220828/بعد-اكتشافه-ثغرة-آبل-اتصالات-الجزائر-توظف-الشاب-مواز-عبد-القادر-1066927164.html
بعد اكتشافه ثغرة "آبل".. اتصالات الجزائر توظف الشاب مواز عبد القادر
بعد اكتشافه ثغرة "آبل".. اتصالات الجزائر توظف الشاب مواز عبد القادر
أعلنت المديرية العامة لاتصالات الجزائر، اليوم الأحد، عن ربط اتصال مباشر مع الشاب مواز عبدالقادر، بعد اكتشافه ثغرة أمنية في موقع "Apple آبل". 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:16+0000
2022-08-28T12:16+0000
2022-08-28T12:16+0000
مجتمع
منوعات
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066761851_0:0:1569:883_1920x0_80_0_0_c436bf86ac4d4f7f51333811f7390151.jpg
وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الأحد، أن اتصالات الجزائر اتفقت على انضمام الشاب مواز عبدالقادر، إلى مركز الدفاع السيبراني لاتصالات البلاد، تعزيزا لصفوفه وتطويرا لمؤهلاته في المجال، والتحولات الرقمية خاصة الأمن السيبراني.وكانت شركة Apple العالمية قد قامت بإضافة اسم الشاب الجزائري مواز عبدالقادر في قائمتها الشرفية، بعد إبلاغه عن ثغرة أمنية من درجة عالية في أجهزة Apple، تسمح للمخترقين بالسيطرة والاستيلاء على كل البيانات، وهو ما دعا الشركة إلى عمل تحديث طارئ لحماية مستخدميها.ويشار إلى أن مواز عبدالقادر الشاب الجزائري، قد كتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه حقق أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرته والتي يفتخر بها كونه استطاع فعلها مرتين، خلال شهر واحد، على خلفية اكتشافه ثغرة أمنية في الشركة الدولية.تخصص الشاب الجزائري في أمن مواقع الإنترنت واكتشاف الثغرات الأمنية التي فاقت 800 ثغرة مكتشفة، على مستوى عديد المواقع المرموقة عالميا آخرها موقع Apple.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066761851_0:0:1393:1045_1920x0_80_0_0_d5630f99add205cbe5b82777804e5117.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, الجزائر
بعد اكتشافه ثغرة "آبل".. اتصالات الجزائر توظف الشاب مواز عبد القادر
تابعنا عبر
أعلنت المديرية العامة لاتصالات الجزائر، اليوم الأحد، عن ربط اتصال مباشر مع الشاب مواز عبدالقادر، بعد اكتشافه ثغرة أمنية في موقع "Apple آبل".
وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الأحد، أن اتصالات الجزائر اتفقت على انضمام الشاب مواز عبدالقادر، إلى مركز الدفاع السيبراني لاتصالات البلاد، تعزيزا لصفوفه وتطويرا لمؤهلاته في المجال، والتحولات الرقمية خاصة الأمن السيبراني.
وكانت شركة Apple العالمية قد قامت بإضافة اسم الشاب الجزائري
مواز عبدالقادر في قائمتها الشرفية، بعد إبلاغه عن ثغرة أمنية من درجة عالية في أجهزة Apple، تسمح للمخترقين بالسيطرة والاستيلاء على كل البيانات، وهو ما دعا الشركة إلى عمل تحديث طارئ لحماية مستخدميها.
ويشار إلى أن مواز عبدالقادر الشاب الجزائري، قد كتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه حقق أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرته والتي يفتخر بها كونه استطاع فعلها مرتين، خلال شهر واحد، على خلفية اكتشافه ثغرة أمنية في الشركة الدولية.
تخصص الشاب الجزائري في أمن مواقع الإنترنت واكتشاف الثغرات الأمنية
التي فاقت 800 ثغرة مكتشفة، على مستوى عديد المواقع المرموقة عالميا آخرها موقع Apple.