https://sputnikarabic.ae/20220828/بلومبرغ-تكشف-المدة-الزمنية-التي-يمكن-لروسيا-من-خلالها-مواصلة-عدم-تزويد-أوروبا-بالغاز-1066919293.html

"بلومبرغ" تكشف المدة الزمنية التي يمكن لروسيا من خلالها مواصلة عدم تزويد أوروبا بالغاز

"بلومبرغ" تكشف المدة الزمنية التي يمكن لروسيا من خلالها مواصلة عدم تزويد أوروبا بالغاز

أشار تقرير إعلامي لوكالة "بلومبرغ" عن المدة الزمنية التي يمكن فيه لروسيا من مواصلة إيقاف إمداداتها من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T05:22+0000

2022-08-28T05:22+0000

2022-08-28T05:37+0000

اقتصاد

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وبحسب التقرير الذي نشرته وفقا للخبير في الشؤون الروسية في شركة Capital Economics البريطانية، ليام بيتشن فإن روسيا قادرة على وقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام على الأقل دون عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني.وأكد الخبير أنه "طالما ظلت أسعار النفط ومستويات التصدير عند المستويات المرتفعة الحالية، فسيكون فائض الحساب الجاري لروسيا كافيا لدعمها حتى لو انفصلت عن سوق الغاز الرئيسي".هذا وبدأ ارتفاع حاد في أسعار الغاز في أوروبا الربيع الماضي، وعزا الخبراء ذلك إلى العرض المحدود من الموردين الرئيسيين وانخفاض مستويات إشغال التخزين تحت الأرض وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.ونشأت مشاكل في إمدادات دول الاتحاد الأوروبي بسبب الصيانة والتأخير في العودة من إصلاح توربينات شركة سيمنز الألمانية، والتي كانت تستخدم في محطة ضاغط بورتوفايا (CS) لتزويد الوقود.وواجهت شركة "غازبروم" عقبات كبيرة عند محاولتها إعادة أحد المحركات من كندا التي فرضت عقوبات على الشركة الروسية. أصدرت السلطات الكندية تصريحًا لتصدير الوحدة فقط في 10 يوليو ، لكنها لم تأخذ في الاعتبار شروط العقد الحالي وسلمت التوربين إلى ألمانيا ، وليس إلى روسيا.

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