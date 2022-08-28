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https://sputnikarabic.ae/20220828/بمشاركة-أكثر-من-50-ألف-عسكري-الدفاع-الروسية-تعلن-موعد-مناورات-فوستوك-2022-الاستراتيجية-1066951598.html
بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري.. الدفاع الروسية تعلن موعد مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية
بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري.. الدفاع الروسية تعلن موعد مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستطلق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بمشاركة أكثر من 50... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T23:37+0000
2022-08-28T23:37+0000
وزارة الدفاع الروسية
الجيش الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيانها، "سيتم إجراء مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".ومن المقرر أن تجرى التدريبات في سبعة ميادين للدفاع الجوي، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان في أقصى شرقي روسيا.وتهدف المناورات لتحسين مهارات القادة في القيادة وإدارة القوات لصد العدوان المفترض عن الجناح الشرقي ومياه الشرق الأقصى الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220828/الجيش-الروسي-يدمر-المنشآت-الحيوية-للجيش-الأوكراني-ويحرمه-من-الوقود-1066924571.html
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وزارة الدفاع الروسية, الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية, الجيش الروسي

بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري.. الدفاع الروسية تعلن موعد مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية

23:37 GMT 28.08.2022
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالهيئتان التنسيقيتان الروسية والسورية: دعم عودة اللاجئين عبر إقامة المشاريع المتصلة
الهيئتان التنسيقيتان الروسية والسورية: دعم عودة اللاجئين عبر إقامة المشاريع المتصلة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستطلق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري وأن المناورات ستجرى في سبعة ميادين شرقي البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيانها، "سيتم إجراء مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".
وأضافت، أنه خلال المناورات سيتم التدرب على ضمان الأمن العسكري لروسيا وحلفائها في المنطقة الشرقية.
ومن المقرر أن تجرى التدريبات في سبعة ميادين للدفاع الجوي، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان في أقصى شرقي روسيا.
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11:16 GMT
وتهدف المناورات لتحسين مهارات القادة في القيادة وإدارة القوات لصد العدوان المفترض عن الجناح الشرقي ومياه الشرق الأقصى الروسية.
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