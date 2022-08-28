https://sputnikarabic.ae/20220828/بورندي-تأسف-لغياب-المغرب-عن-قمة-تيكاد-1066943891.html
بورندي تأسف لغياب المغرب عن قمة "تيكاد"
بورندي تأسف لغياب المغرب عن قمة "تيكاد"
أسفت جمهورية بوروندي لغياب المغرب عن القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي "تيكاد 8". 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T17:36+0000
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وعبر الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، خلال جلسة عامة حول السلام والأمن في إطار (تيكاد)، عن أسفه لغياب المغرب "بسبب عدم حصول توافق خلال المشاورات التي سبقت هذه الاجتماعات".وأعرب نداييشيمي عن أمله في "تلافي مثل هذه الانقسامات خلال الدورات المقبلة".وأشار إلى أن "الهدف الذي تنشده تيكاد يتمثل في العمل على توحيد الرؤى والاشتغال وفق مقاربات تخدم التضامن الدولي".وكان المغرب قد استدعى سفيره لدى تونس على خلفية استقبال رئيسها قيس سعيد لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي إلى جانب الضيوف المشاركين في مؤتمر "تيكاد8" فردت تونس باستدعاء سفيرها لدى الرباط.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرّته الأمم المتحدة.ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
https://sputnikarabic.ae/20220827/رئيس-الحكومة-المغربية-الأسبق-تونس-طعنتنا-من-الخلف-ولم-تعد-صديقة-لنا-1066896158.html
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, أخبار العالم العربي
بورندي تأسف لغياب المغرب عن قمة "تيكاد"
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أسفت جمهورية بوروندي لغياب المغرب عن القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي "تيكاد 8".
وعبر الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، خلال جلسة عامة حول السلام والأمن في إطار (تيكاد)، عن أسفه لغياب المغرب "بسبب عدم حصول توافق خلال المشاورات التي سبقت هذه الاجتماعات".
وأعرب نداييشيمي عن أمله في "تلافي مثل هذه الانقسامات خلال الدورات المقبلة".
وأشار إلى أن "الهدف الذي تنشده تيكاد يتمثل في العمل على توحيد الرؤى والاشتغال وفق مقاربات تخدم التضامن الدولي".
وكان المغرب قد استدعى سفيره لدى تونس على خلفية استقبال رئيسها قيس سعيد لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي إلى جانب الضيوف المشاركين في مؤتمر "تيكاد8" فردت تونس باستدعاء سفيرها لدى الرباط.
ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرّته الأمم المتحدة.
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.