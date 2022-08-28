https://sputnikarabic.ae/20220828/بولندا-توقع-عقدا-لشراء-دبابات-ومدافع-من-كوريا-الجنوبية-بقيمة-58-مليار-دولار-1066938340.html
بولندا توقع عقدا لشراء دبابات ومدافع من كوريا الجنوبية بقيمة 5.8 مليار دولار
بولندا توقع عقدا لشراء دبابات ومدافع من كوريا الجنوبية بقيمة 5.8 مليار دولار
أعلنت الوكالة الخاصة بشراء الأسلحة في سيئول، أن شركتين كوريتين جنوبيتين وقعتا عقداً بقيمة 5.76 مليار دولار مع بولندا لتصدير دبابات ومدافع "هاوتزر". 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:54+0000
2022-08-28T15:54+0000
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وقالت الوكالة أن شركة "هيونداي روتيم" ستشحن إلى بولندا دبابات من طراز "كيه2 بلاك بانثر"، في حين ستشحن إليها وحدة الأسلحة الدفاعية بشركة "هانوها" مدافع "هاوتزر" من طراز "كيه9".وأضافت الوكالة أن العقد المبرم يغطي الدفعة الأولى، دون الكشف عن العدد، لافتة إلى أنه من المتوقع إبرام اتفاق بشأن الطائرات الشهر المقبل.ووفقا لـ"رويترز"، فإن هذا العقد، الذي تم توقيعه في بولندا الجمعة الماضية، هو جزء من أكبر صفقة أسلحة أبرمتها كوريا الجنوبية الشهر الماضي مع بولندا.وكانت بولندا قد وافقت على صفقة لشراء دبابات ومدافع "هاوتزر" وطائرات مقاتلة من طراز "إف.إيه-50" بموجب الصفقة.ولم يعلن الطرفان قيمة كامل الصفقة، والتي قدرتها وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بما يصل إلى 20 تريليون وون (15 مليار دولار).وقال بلاشتشاك حينها إنه: "تم التوقيع على الاتفاقيات الإطارية، والتي ستقوي الجيش البولندي في نهاية المطاف. ليس لدينا وقت. ليس بإمكاننا الانتظار، ويجب علينا تسليح الجيش البولندي بسرعة".وأضاف: "يجب أن يكون لدى الجنود البولنديين أسلحة حديثة، وقد تم طلب مثل هذه الأسلحة. وستكون أول شحنات من مدافع الهاوتزر والدبابات هذا العام. وسيتم تسليم أول طائرة إلى القوات الجوية العام المقبل".
https://sputnikarabic.ae/20220727/بولندا-في-خضم-عملية-تسلح-سريعة-اتفاقية-مع-كوريا-الجنوبية-لشراء-دبابات-ومدافع-وطائرات-1065631056.html
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بولندا, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
بولندا, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
بولندا توقع عقدا لشراء دبابات ومدافع من كوريا الجنوبية بقيمة 5.8 مليار دولار
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أعلنت الوكالة الخاصة بشراء الأسلحة في سيئول، أن شركتين كوريتين جنوبيتين وقعتا عقداً بقيمة 5.76 مليار دولار مع بولندا لتصدير دبابات ومدافع "هاوتزر".
وقالت
الوكالة أن شركة "هيونداي روتيم" ستشحن إلى بولندا دبابات من طراز "كيه2 بلاك بانثر"، في حين ستشحن إليها وحدة الأسلحة الدفاعية بشركة "هانوها" مدافع "هاوتزر" من طراز "كيه9".
وأضافت الوكالة أن العقد المبرم يغطي الدفعة الأولى، دون الكشف عن العدد، لافتة إلى أنه من المتوقع إبرام اتفاق بشأن الطائرات الشهر المقبل.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن هذا العقد، الذي تم توقيعه في بولندا الجمعة الماضية، هو جزء من أكبر صفقة أسلحة أبرمتها كوريا الجنوبية الشهر الماضي مع بولندا.
وكانت بولندا قد وافقت على صفقة لشراء دبابات ومدافع "هاوتزر" وطائرات مقاتلة من طراز "إف.إيه-50" بموجب الصفقة.
ولم يعلن الطرفان قيمة كامل الصفقة، والتي قدرتها وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بما يصل إلى 20 تريليون وون (15 مليار دولار).
يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك
، أن بلاده طلبت من كوريا الجنوبية، ألف دبابة "كيه2"، وأكثر من 600 مدفع هاوتزر "كيه9"، و3 أسراب من مقاتلات "إف إيه 50".
وقال بلاشتشاك حينها إنه: "تم التوقيع على الاتفاقيات الإطارية، والتي ستقوي الجيش البولندي في نهاية المطاف. ليس لدينا وقت. ليس بإمكاننا الانتظار، ويجب علينا تسليح الجيش البولندي بسرعة".
وأضاف: "يجب أن يكون لدى الجنود البولنديين أسلحة حديثة، وقد تم طلب مثل هذه الأسلحة. وستكون أول شحنات من مدافع الهاوتزر والدبابات هذا العام. وسيتم تسليم أول طائرة إلى القوات الجوية العام المقبل".