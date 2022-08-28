https://sputnikarabic.ae/20220828/بيتكوين-تتداول-قرب-20-ألف-دولار-بعد-انخفاضها-على-مدار-يومين-1066940990.html
بيتكوين تتداول قرب 20 ألف دولار بعد انخفاضها على مدار يومين
بيتكوين تتداول قرب 20 ألف دولار بعد انخفاضها على مدار يومين
استقرت عملة بيتكوين قرب مستوى 20 ألف دولار اليوم الأحد، بعد تراجع واسع في سوق العملات المشفرة، بدفع من مخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T16:34+0000
2022-08-28T16:34+0000
2022-08-28T16:34+0000
اقتصاد
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وسجلت العملة مساء اليوم 20138 دولارا بارتفاع 1.30%، بعد أنا لامست 19823 دولارا في وقت سابق، بحسب بيانات موقع "كوين ديسك".ويأتي ذلك بعد انخفاض لمدة يومين بنسبة 7.6%، متحركة جنبا إلى جنب مع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر "جاكسون هول".ينظر إلى المستوى 20000 دولار بمثابة حاجز دعم لبيتكوين عندما وصل إلى أدنى مستوياته في الأشهر الأخيرة، لكن العملة المشفرة شقت طريقها للأعلى في الأسابيع الأخيرة ووصلت 25 ألفا، بحسب وكالة "بلومبيرغ".جاءت التقلبات وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار وحجم ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، وتأثيرها على الأصول الأكثر خطورة مثل بيتكوين والأسهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بيتكوين تتداول قرب 20 ألف دولار بعد انخفاضها على مدار يومين
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استقرت عملة بيتكوين قرب مستوى 20 ألف دولار اليوم الأحد، بعد تراجع واسع في سوق العملات المشفرة، بدفع من مخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وسجلت العملة مساء اليوم 20138 دولارا بارتفاع 1.30%، بعد أنا لامست 19823 دولارا في وقت سابق، بحسب بيانات موقع
"كوين ديسك".
ويأتي ذلك بعد انخفاض لمدة يومين بنسبة 7.6%، متحركة جنبا إلى جنب مع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر "جاكسون هول".
ينظر إلى المستوى 20000 دولار بمثابة حاجز دعم لبيتكوين عندما وصل إلى أدنى مستوياته في الأشهر الأخيرة، لكن العملة المشفرة شقت طريقها للأعلى في الأسابيع الأخيرة ووصلت 25 ألفا، بحسب وكالة
"بلومبيرغ".
جاءت التقلبات وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار وحجم ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، وتأثيرها على الأصول الأكثر خطورة مثل بيتكوين والأسهم.