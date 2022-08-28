https://sputnikarabic.ae/20220828/بيع-سيارة-مملوكة-للأميرة-ديانا-مقابل-سعر-قياسي-مرتفع-1066932817.html
بيع سيارة مملوكة للأميرة ديانا مقابل سعر قياسي مرتفع
بيع سيارة مملوكة للأميرة ديانا مقابل سعر قياسي مرتفع
بيعت سيارة أميرة ويلز الراحلة ديانا من طراز "فورد إيسكورت آر إس توربو" الفئة الأولى لعام 1985، مقابل 730 ألف جنيه إسترليني (857.7 ألف دولار أمريكي) في مزاد... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:33+0000
2022-08-28T14:33+0000
2022-08-28T14:33+0000
مجتمع
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104130/29/1041302943_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_c0e00ed6db33d7b8c00c51b8b14577ac.jpg
سجل السعر رقما قياسيا جديدا مذهلا لمبيعات "إيسكورت"، ليتفوق بذلك على الرقم القياسي السابق البالغ 63000 جنيه إسترليني (73900 دولار أمريكي) الذي حققته سيارة من ذات الطراز بيضاء في مزاد في عام 2021.كما تفوقت عملية البيع على سعر سيارة من طراز "فورد إيسكورت غيا" التي أهداها الأمير تشارلز إلى ديانا كهدية خطوبة، والتي بيعت بمبلغ 47000 جنيه إسترليني (55100 دولار) العام الماضي أيضا، بحسب وكالة "بلومبيرغ".قال أرويل ريتشاردز، متخصص السيارات الكلاسيكية في "سيلفرستون للمزادات"، في بيان: "لقد قمنا ببيع عدد من السيارات التي لها نسب ملكية، ولكن هذه السيارة تحدد كل مربع من حيث التاريخ والندرة والحالة والمسافة المقطوعة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104130/29/1041302943_0:0:1366:1026_1920x0_80_0_0_c3e96731dd698ac50b14c34d148610b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, العالم
بيع سيارة مملوكة للأميرة ديانا مقابل سعر قياسي مرتفع
تابعنا عبر
بيعت سيارة أميرة ويلز الراحلة ديانا من طراز "فورد إيسكورت آر إس توربو" الفئة الأولى لعام 1985، مقابل 730 ألف جنيه إسترليني (857.7 ألف دولار أمريكي) في مزاد سيلفرستون في 27 أغسطس/ آب.
سجل السعر رقما قياسيا جديدا مذهلا لمبيعات "إيسكورت"، ليتفوق بذلك على الرقم القياسي السابق البالغ 63000 جنيه إسترليني (73900 دولار أمريكي) الذي حققته سيارة من ذات الطراز بيضاء في مزاد في عام 2021.
كما تفوقت عملية البيع على سعر سيارة من طراز "فورد إيسكورت غيا" التي أهداها الأمير تشارلز إلى ديانا كهدية خطوبة، والتي بيعت بمبلغ 47000 جنيه إسترليني (55100 دولار) العام الماضي أيضا، بحسب وكالة
"بلومبيرغ".
قال أرويل ريتشاردز، متخصص السيارات الكلاسيكية في "سيلفرستون للمزادات"، في بيان: "لقد قمنا ببيع عدد من السيارات التي لها نسب ملكية، ولكن هذه السيارة تحدد كل مربع من حيث التاريخ والندرة والحالة والمسافة المقطوعة".