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بيع سيارة مملوكة للأميرة ديانا مقابل سعر قياسي مرتفع
بيع سيارة مملوكة للأميرة ديانا مقابل سعر قياسي مرتفع
بيعت سيارة أميرة ويلز الراحلة ديانا من طراز "فورد إيسكورت آر إس توربو" الفئة الأولى لعام 1985، مقابل 730 ألف جنيه إسترليني (857.7 ألف دولار أمريكي) في مزاد... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T14:33+0000
2022-08-28T14:33+0000
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سجل السعر رقما قياسيا جديدا مذهلا لمبيعات "إيسكورت"، ليتفوق بذلك على الرقم القياسي السابق البالغ 63000 جنيه إسترليني (73900 دولار أمريكي) الذي حققته سيارة من ذات الطراز بيضاء في مزاد في عام 2021.كما تفوقت عملية البيع على سعر سيارة من طراز "فورد إيسكورت غيا" التي أهداها الأمير تشارلز إلى ديانا كهدية خطوبة، والتي بيعت بمبلغ 47000 جنيه إسترليني (55100 دولار) العام الماضي أيضا، بحسب وكالة "بلومبيرغ".قال أرويل ريتشاردز، متخصص السيارات الكلاسيكية في "سيلفرستون للمزادات"، في بيان: "لقد قمنا ببيع عدد من السيارات التي لها نسب ملكية، ولكن هذه السيارة تحدد كل مربع من حيث التاريخ والندرة والحالة والمسافة المقطوعة".
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مجتمع, العالم
مجتمع, العالم

بيع سيارة مملوكة للأميرة ديانا مقابل سعر قياسي مرتفع

14:33 GMT 28.08.2022
© AP Photo / Jacqueline Arztالأميرة ديانا
الأميرة ديانا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Jacqueline Arzt
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بيعت سيارة أميرة ويلز الراحلة ديانا من طراز "فورد إيسكورت آر إس توربو" الفئة الأولى لعام 1985، مقابل 730 ألف جنيه إسترليني (857.7 ألف دولار أمريكي) في مزاد سيلفرستون في 27 أغسطس/ آب.
سجل السعر رقما قياسيا جديدا مذهلا لمبيعات "إيسكورت"، ليتفوق بذلك على الرقم القياسي السابق البالغ 63000 جنيه إسترليني (73900 دولار أمريكي) الذي حققته سيارة من ذات الطراز بيضاء في مزاد في عام 2021.
كما تفوقت عملية البيع على سعر سيارة من طراز "فورد إيسكورت غيا" التي أهداها الأمير تشارلز إلى ديانا كهدية خطوبة، والتي بيعت بمبلغ 47000 جنيه إسترليني (55100 دولار) العام الماضي أيضا، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
قال أرويل ريتشاردز، متخصص السيارات الكلاسيكية في "سيلفرستون للمزادات"، في بيان: "لقد قمنا ببيع عدد من السيارات التي لها نسب ملكية، ولكن هذه السيارة تحدد كل مربع من حيث التاريخ والندرة والحالة والمسافة المقطوعة".
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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