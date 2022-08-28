https://sputnikarabic.ae/20220828/تراس-تعد-البريطانيين-بخفض-الضريبة-في-حال-أصبحت-رئيسة-للوزراء-1066926862.html

تراس تعد البريطانيين بخفض الضريبة في حال أصبحت رئيسة للوزراء

تراس تعد البريطانيين بخفض الضريبة في حال أصبحت رئيسة للوزراء

أشار تقرير إعلامي إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، ترغب في تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، في... 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T12:10+0000

2022-08-28T12:10+0000

2022-08-28T12:10+0000

بريطانيا

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وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية نقلاً عن مصدر أن رئيس وزارة الخارجية البريطانية، في حالة فوزها في انتخابات رئيس وزراء البلاد، تدرس إمكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.وبحسب المنشور، ستقدم وزارة الخزانة البريطانية لرئيس الوزراء المقبل خطة على غرار رد فعل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون على الأزمة المالية لعام 2008 ، عندما قرر خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتا بنسبة 2.5٪. وتنص الخطة، بحسب الصحيفة، على خيارات متنوعة لتخفيض الضريبة منها 2.5٪ أو 5٪.ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "خفض ضريبة القيمة المضافة هو الملاذ الأخير. كانوا [وزارة الخزانة] يتحدثون عن النهج الذي استخدمه جوردون براون في وقت بدا فيه تراجع ثقة المستهلك".وعلى الرغم من إصرار تراس إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الدعم المالي حتى النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وقد ناقشت تخفيضات ضريبة القيمة المضافة مع كبار مستشاريها ولا تستبعد مثل هذا الخيار، بحسب المنشور. وبحسب الصحيفة، فإن فريق رئيس وزارة الخارجية البريطانية يدرس أيضا إمكانية تمديد التخفيض في الرسوم على الوقود.

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