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https://sputnikarabic.ae/20220828/تراس-تعد-البريطانيين-بخفض-الضريبة-في-حال-أصبحت-رئيسة-للوزراء-1066926862.html
تراس تعد البريطانيين بخفض الضريبة في حال أصبحت رئيسة للوزراء
تراس تعد البريطانيين بخفض الضريبة في حال أصبحت رئيسة للوزراء
أشار تقرير إعلامي إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، ترغب في تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، في... 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T12:10+0000
2022-08-28T12:10+0000
بريطانيا
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وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية نقلاً عن مصدر أن رئيس وزارة الخارجية البريطانية، في حالة فوزها في انتخابات رئيس وزراء البلاد، تدرس إمكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.وبحسب المنشور، ستقدم وزارة الخزانة البريطانية لرئيس الوزراء المقبل خطة على غرار رد فعل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون على الأزمة المالية لعام 2008 ، عندما قرر خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتا بنسبة 2.5٪. وتنص الخطة، بحسب الصحيفة، على خيارات متنوعة لتخفيض الضريبة منها 2.5٪ أو 5٪.ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "خفض ضريبة القيمة المضافة هو الملاذ الأخير. كانوا [وزارة الخزانة] يتحدثون عن النهج الذي استخدمه جوردون براون في وقت بدا فيه تراجع ثقة المستهلك".وعلى الرغم من إصرار تراس إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الدعم المالي حتى النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وقد ناقشت تخفيضات ضريبة القيمة المضافة مع كبار مستشاريها ولا تستبعد مثل هذا الخيار، بحسب المنشور. وبحسب الصحيفة، فإن فريق رئيس وزارة الخارجية البريطانية يدرس أيضا إمكانية تمديد التخفيض في الرسوم على الوقود.
https://sputnikarabic.ae/20220828/جونسون-يتوقع-أشهرا-صعبة-مع-فواتير-كهرباء-غير-قابلة-للتصديق-1066922825.html
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بريطانيا

تراس تعد البريطانيين بخفض الضريبة في حال أصبحت رئيسة للوزراء

12:10 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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أشار تقرير إعلامي إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية والمرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، ترغب في تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، في حال تم انتخابها للمنصب الجديد.
وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية نقلاً عن مصدر أن رئيس وزارة الخارجية البريطانية، في حالة فوزها في انتخابات رئيس وزراء البلاد، تدرس إمكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب المنشور، ستقدم وزارة الخزانة البريطانية لرئيس الوزراء المقبل خطة على غرار رد فعل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون على الأزمة المالية لعام 2008 ، عندما قرر خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتا بنسبة 2.5٪. وتنص الخطة، بحسب الصحيفة، على خيارات متنوعة لتخفيض الضريبة منها 2.5٪ أو 5٪.
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09:45 GMT
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: "خفض ضريبة القيمة المضافة هو الملاذ الأخير. كانوا [وزارة الخزانة] يتحدثون عن النهج الذي استخدمه جوردون براون في وقت بدا فيه تراجع ثقة المستهلك".
سيكون تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ هو الأكبر في تاريخ الدولة. وتدرس تراس خفض ضريبة القيمة المضافة من 20٪ إلى 15٪. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة لكل أسرة ما يصل إلى 1300 جنيه إسترليني (1527 دولارًا) سنويًا.
وعلى الرغم من إصرار تراس إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الدعم المالي حتى النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وقد ناقشت تخفيضات ضريبة القيمة المضافة مع كبار مستشاريها ولا تستبعد مثل هذا الخيار، بحسب المنشور.
وبحسب الصحيفة، فإن فريق رئيس وزارة الخارجية البريطانية يدرس أيضا إمكانية تمديد التخفيض في الرسوم على الوقود.
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