https://sputnikarabic.ae/20220828/تقرير-يكشف-خطأ-المخابرات-الأمريكية-بشأن-خطط-روسيا-في-أوكرانيا-1066920803.html
تقرير يكشف خطأ المخابرات الأمريكية بشأن خطط روسيا في أوكرانيا
تقرير يكشف خطأ المخابرات الأمريكية بشأن خطط روسيا في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أخطأت في تقديراتها بشأن خطط روسيا في أوكرانيا. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T07:57+0000
2022-08-28T07:57+0000
2022-08-28T07:57+0000
روسيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته The National Interest، فإن الخبراء الأمريكيين وضعوا افتراضات مختلفة وتنبؤوا بالعديد من التوقعات خلال العملية الخاصة، لكن جميع استنتاجاتهم استندت إلى معلومات غير مؤكدة ونظرية الاحتمالات. وأشار المؤلف إلى أن هذا أدى إلى حقيقة أن واشنطن فسرت البيانات على أنها مناسبة لها.وأشار التقرير إلى أن نظام مكافحة التجسس المتقدم في روسيا يمثل مشكلة مستمرة لوكالات الاستخبارات الغربية. وأوضح أن معظم افتراضات وتحذيرات الخبراء الأمريكيين تبين أنها خاطئة ولم تتحقق.يذكر أن روسيا بدأت تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدف العملية بـ" حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وشدد على أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تقرير يكشف خطأ المخابرات الأمريكية بشأن خطط روسيا في أوكرانيا
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أشار تقرير إعلامي إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أخطأت في تقديراتها بشأن خطط روسيا في أوكرانيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته
The National Interest، فإن الخبراء الأمريكيين وضعوا افتراضات مختلفة وتنبؤوا بالعديد من التوقعات خلال العملية الخاصة، لكن جميع استنتاجاتهم استندت إلى معلومات غير مؤكدة ونظرية الاحتمالات. وأشار المؤلف إلى أن هذا أدى إلى حقيقة أن واشنطن فسرت البيانات على أنها مناسبة لها.
وأشار التقرير إلى أن نظام مكافحة التجسس المتقدم في روسيا يمثل مشكلة مستمرة لوكالات الاستخبارات الغربية. وأوضح أن معظم افتراضات وتحذيرات الخبراء الأمريكيين تبين أنها خاطئة ولم تتحقق.
وأضاف التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا لاحقا أن التهديدات التي لا أساس لها كانت جزءا من حرب المعلومات ضد روسيا، وأنها تسببت بتضليل الرأي العام الأمريكي لدعم المواجهة المكلفة والمحفوفة بالمخاطر مع موسكو.
يذكر أن روسيا بدأت تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدف العملية بـ" حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وشدد على أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.