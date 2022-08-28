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https://sputnikarabic.ae/20220828/جونسون-يتوقع-أشهرا-صعبة-مع-فواتير-كهرباء-غير-قابلة-للتصديق-1066922825.html
جونسون يتوقع أشهرا صعبة مع فواتير كهرباء غير قابلة للتصديق
جونسون يتوقع أشهرا صعبة مع فواتير كهرباء غير قابلة للتصديق
قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون إن الأشهر المقبلة ستكون صعبة على البريطانيين وستكون فواتير الكهرباء غير قابلة للتصديق. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T09:45+0000
2022-08-28T09:45+0000
بريطانيا
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وكتب في مقال لصحيفة "ديلي ميل"، "الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، وربما صعبة للغاية. فواتير الطاقة لدينا ستكون غير قابلة للتصديق. بالنسبة للكثيرين منا، فواتير تدفئة المنزل مخيفة بالفعل".ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في يونيو/حزيران، تُركت البلاد بدون ناقلات طاقة روسية لأول مرة منذ عام 1997 بسبب العقوبات المفروضة. وكانت روسيا واحدة من أكبر موردي المنتجات النفطية إلى المملكة المتحدة في عام 2021 ، بحصة تزيد عن 24٪ ، بينما كانت بالنسبة للنفط والغاز حوالي ستة وخمسة في المائة على التوالي.في وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem عن زيادة بنسبة 80٪ في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبالتالي، يمكن أن ينمو الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين بنسبة 80٪ أو 1578 جنيها إسترلينيا.
https://sputnikarabic.ae/20220828/إعلام-بريطانيا-تستعد-لأعمال-شغب-بسبب-ارتفاع-أسعار-الكهرباء-1066919161.html
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جونسون يتوقع أشهرا صعبة مع فواتير كهرباء غير قابلة للتصديق

09:45 GMT 28.08.2022
© AFP 2022 / Frank Augstein رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،3 فبراير 2020
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،3 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Frank Augstein
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قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون إن الأشهر المقبلة ستكون صعبة على البريطانيين وستكون فواتير الكهرباء غير قابلة للتصديق.
وكتب في مقال لصحيفة "ديلي ميل"، "الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة، وربما صعبة للغاية. فواتير الطاقة لدينا ستكون غير قابلة للتصديق. بالنسبة للكثيرين منا، فواتير تدفئة المنزل مخيفة بالفعل".
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في يونيو/حزيران، تُركت البلاد بدون ناقلات طاقة روسية لأول مرة منذ عام 1997 بسبب العقوبات المفروضة. وكانت روسيا واحدة من أكبر موردي المنتجات النفطية إلى المملكة المتحدة في عام 2021 ، بحصة تزيد عن 24٪ ، بينما كانت بالنسبة للنفط والغاز حوالي ستة وخمسة في المائة على التوالي.
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
إعلام: بريطانيا تستعد لأعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
04:52 GMT
في وقت سابق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem عن زيادة بنسبة 80٪ في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبالتالي، يمكن أن ينمو الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين بنسبة 80٪ أو 1578 جنيها إسترلينيا.
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