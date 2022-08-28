"حماس": اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى من "باب الأسباط" تصعيد خطير من سلطات الاحتلال
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن اقتحام مجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى من خلال باب الأسباط شمال الأقصى، اليوم الأحد، تصعيد خطير من المتطرفين الصهاينة وسلطات الاحتلال.
ونقلت وكالة شهاب للأنباء، ظهر اليوم الأحد، عن قاسم، أن هناك تصاعدا كبيرا في العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، عبر اقتحاماته المتكررة، والتي تأتي بالتزامن مع دخول نساء متطرفات، الأربعاء الماضي، لباحات الأقصى والتقاط الصور.
حـمــــــاس لشهاب: اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى من "باب الأسباط" تصعيد خطير من سلطات الاحتلالhttps://t.co/82mGLivkWc— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 28, 2022
وشدد حازم قاسم على أن "هذه السياسة الصهيونية ورعاية سلطات الاحتلال للمستوطنين استفزاز خطير جدا للشعب الفلسطيني والمقاومة"، مشيرا إلى إصرار السلطات الإسرائيلية على المضي في العدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
פרסום. לראשונה מאז מלחמת ששת הימים, יהודים נכנסו להר הבית דרך שער השבטים, אותו שער שבו טענו שאם ייכנסו דרכו המדינה תתלקח.— חנן גרינווד (@hanan_green) August 28, 2022
תום ניסני: "הכניסה מוכיחה שאין ממש בהפחדות ובטענות שאם רק ניישם ריבונות וחופש תנועה ופולחן בהר, דבר נורא יקרה"@NisaniTom
ولفت المسؤول بحركة حماس إلى أن الشعب الفلسطيني لن يمرر هذه الاعتداءات دون رد مناسب، مستدركا:
هذه السياسة لن تغير من حقيقة عروبة القدس والمسجد الأقصى، وتمسك الفلسطينيين بمقدساتهم الدينية.
وكان المسجد الأقصى قد شهد، صباح اليوم الأحد، حدثا هو الأول من نوعه منذ حرب الخامس من يونيو/حزيران (حرب الأيام الستة) في العام 1967، حيث ذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من خلال "باب الأسباط" شمال الأقصى، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967.
مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني يوضح ما جرى صباح اليوم من اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى عبر باب الأسباط pic.twitter.com/FGfkUlcKsH— فلسطين الآن (@paltimes2015) August 28, 2022
وأوضحت الصحيفة أن هذا الدخول غير رسمي في الوقت الحالي، لكنه يشكل سابقة، وذلك في وقت يقتحم المستوطنون، عادة، المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، من خلال جهة "باب المغاربة"، وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يقتحم فيها المستوطنون الأقصى من جهة "باب الأسباط".
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية علنية في باحاته.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.
ومن جهته، أكد عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن اقتحام المسجد من "باب الأسباط" أمر في غاية الخطورة وهو مخالف لما هو متعارف عليه.