https://sputnikarabic.ae/20220828/خبير-بريطانيا-ستفقد-الأرواح-بحلول-الشتاء-بسبب-أزمتي-الطاقة-والمعيشة-1066932335.html

خبير: بريطانيا ستفقد الأرواح بحلول الشتاء بسبب أزمتي الطاقة والمعيشة

خبير: بريطانيا ستفقد الأرواح بحلول الشتاء بسبب أزمتي الطاقة والمعيشة

انتقد خبير الادخار البريطاني مارتن لويس، ليز تروس، لفشلها في التوصل إلى خطة لمعالجة الزيادات "الكارثية" في أسعار الطاقة وحذر من أن الناس سيموتون دون مساعدة. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T14:21+0000

2022-08-28T14:21+0000

2022-08-28T14:21+0000

بريطانيا

اقتصاد

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وردا على تأكيد ارتفاع متوسط ​​فاتورة الطاقة المنزلية إلى 3549 جنيها إسترلينيا، قال لويس: "هذه كارثة، إذا لم نحصل على مزيد من التدخل الحكومي، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه في مايو (أيار)، فستفقد الأرواح هذا الشتاء".وأعرب لويس عن سخطه من الحكومة والمرشحين لقيادة حزب المحافظين (ليز تروس وريشي سوناك) لغياب أي خطة مفصلة لمساعدة الناس على التكيف مع الصعود.وفي حديثه لراديو "بي بي سي" قال: "الشيء الوحيد الذي سمعته والذي يمنحني بعض الأمل هو أن كلا المرشحين قالا إنهما يتفهمان الحاجة إلى مزيد من المساعدة".وتابع: "أشعر بالإحباط لأنه لم يتم إخبارنا بتفاصيل واضحة من قبل كلا المرشحين، وخاصة من قبل المرشح الأكثر احتمالا للفوز (تروس)، ما هي هذه المساعدة. المتنافسين على القيادة لم يفعلوا شيئًا لمنع الناس من الذعر".وأردف: "الأضرار التي تلحق بالصحة العقلية للناس في جميع أنحاء البلاد وحدها كارثية، هذه ليست حكومة جيدة إنها ليست سياسة جيدة أيضا".وتوقع أن بعض المستهلكين المرتفعين للطاقة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، قد يواجهون فواتير بقيمة 10000 جنيه إسترليني، قائلا: "نحن في وضع مروع للغاية، وسوف يزداد الأمر سوءا في يناير/ كانون الثاني".

https://sputnikarabic.ae/20220815/بريطانيا-بحاجة-إلى-مليارات-الدولارات-لإنقاذ-الأسر-من-أزمة-غلاء-المعيشة-1066443127.html

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