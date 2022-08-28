https://sputnikarabic.ae/20220828/دبي-تتسلم-تنظيم-أكبر-مؤتمر-دولي-للمتاحف-1066942105.html
دبي تتسلم تنظيم أكبر مؤتمر دولي للمتاحف
دبي تتسلم تنظيم أكبر مؤتمر دولي للمتاحف
تسلمت إمارة دبي تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم 2025" بعد أن كانت نظمته العاصمة التشيكية براغ، في دورته للعام 2022 . 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T16:49+0000
2022-08-28T16:49+0000
2022-08-28T16:49+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي
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وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن تسلم دبي تنظيم المؤتمر جاء ضمن ختام مشاركة الوفد الإماراتي الرسمي في الحدث الدولي الأكبر من نوعه والمتخصص في عالم المتاحف.وتابعت الشيخة لطيفة قائلة، إنه بتلك باتت دبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تستضيف المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف.يشار إلى أنه تم تسليم راية تنظيم المؤتمر إلى المهندس رشاد بوخش من "آيكوم الإمارات"، والذي بدوره قام بتسليمها إلى مدير عام "دبي للثقافة" هالة بدري، وذلك بالنيابة عن "آيكوم دبي 2025".وقالت مدير مشاريع إدارة المتاحف في "دبي للثقافة" مريم أهلي، إنه يوجد في دولة الإمارات حوالي 55 متحفا حكوميا و115 متحفًا خاصا، من بينها أيقونات ثقافية، منها متحف الاتحاد، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وقصر الحصن، ومتحف اللوفر أبو ظبي، وجوجنهام القادم، وغيرها.
دبي
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي
دبي تتسلم تنظيم أكبر مؤتمر دولي للمتاحف
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تسلمت إمارة دبي تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم 2025" بعد أن كانت نظمته العاصمة التشيكية براغ، في دورته للعام 2022 .
وقالت صحيفة
"الإمارات اليوم" إن تسلم دبي تنظيم المؤتمر جاء ضمن ختام مشاركة الوفد الإماراتي الرسمي في الحدث الدولي الأكبر من نوعه والمتخصص في عالم المتاحف.
من جانبها، قالت رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن دبي تسلمت راية تنظيم مؤتمر "آيكوم 2025"، إيذانا بتحضيراتها الرسمية لتنظيم هذا الحدث الدولي، وبذلك تواصل دبي تحقيق رؤيتها وصناعة المزيد من الإنجازات التاريخية".
وتابعت الشيخة لطيفة قائلة، إنه بتلك باتت دبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تستضيف المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف.
يشار إلى أنه تم تسليم راية تنظيم المؤتمر إلى المهندس رشاد بوخش من "آيكوم الإمارات"، والذي بدوره قام بتسليمها إلى مدير عام "دبي للثقافة" هالة بدري، وذلك بالنيابة عن "آيكوم دبي 2025".
وقالت مدير مشاريع إدارة المتاحف في "دبي للثقافة" مريم أهلي، إنه يوجد في دولة الإمارات حوالي 55 متحفا حكوميا و115 متحفًا خاصا، من بينها أيقونات ثقافية، منها متحف الاتحاد، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وقصر الحصن، ومتحف اللوفر أبو ظبي، وجوجنهام القادم، وغيرها.