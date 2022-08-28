https://sputnikarabic.ae/20220828/دعوات-إقليمية-ودولية-لإيقاف-اشتباكات-طرابلس-توتر-بين-المغرب-وتونس-بسبب-البوليساريو-1066930444.html

دعوات إقليمية ودولية لإيقاف اشتباكات طرابلس.. توتر بين المغرب وتونس بسبب البوليساريو

دعوات إقليمية ودولية لإيقاف اشتباكات طرابلس.. توتر بين المغرب وتونس بسبب البوليساريو

أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 32 قتيلا و159 مصابا. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T13:55+0000

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2022-08-28T13:55+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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28-8 Sputnik World دعوات إقليمية ودولية لإيقاف اشتباكات طرابلس

يأتي هذا على وقع اشتباكات تدور رحاها بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة للسيطرة على السلطة في طرابلس.وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في جولة له بالعاصمة إن قواته ستدافع عن طرابلس ولن تستلم لتنفيذ ما وصفه بالانقلاب، مؤكدا أنه لن يقبل بديلا عن الانتخابات. ودعت عدة أطراف داخلية وخارجية من بينها مصر والجزائر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إلى ضبط النفس وتجنب العنف والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل توافقي يحقق الاستقرار في البلاد.كما دعا السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، الجهات الفاعلة بالخارج، إلى استخدام نفوذها لوقف الاشتباكات وخفض التصعيد.وأشار حتيتة إلى أن المطلوب أيضًا أن يحسم الأمر من ناحية القبائل، فضلًا عن تحرك المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية التي تدعم بعض الفرق في الداخل لإنقاذ الوضع، حرصًا حتى على مصالحها هي وفرض الاستقرار في ليبيا حتى ولو كان بالقوة، مشيرًا إلى أن هناك العشرات من أطراف العملية السياسية الليبية ما زالت داخل السجون، ولا أحد يتحدث معها.توتر في العلاقات بين المغرب وتونس على خلفية دعوة الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو لمؤتمر تيكادرفضت وزارة الخارجية المغربية، البيان الصادر عن الخارجية التونسية، الخاص بدعوة زعيم جبهة البوليساريو، للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا "تيكاد-8"، معتبرة أنه محاولة لتبرير فعل عدواني ضد المملكة.كان الرئيس التونسي قيس سعيّد استقبل الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي يشارك في قمة "تيكاد"، وأعلن المغرب مقاطعته للقمة والاستدعاء الفوري لسفيره لدى تونس للتشاور.وقال الكاتب الصحفي التونسي، عبد الرؤوف بالي، إن تونس لم تدع زعيم جبهة البوليساريو لحضور قمة التيكاد في تونس، وإنما الجهة التي دعته هي الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن هذه ليست أول مرة تتم فيها هذه الدعوة، ففي القمتين السابقتين السابعة والسادسة كان زعيم البوليساريو حاضرا بناء على دعوة الاتحاد الإفريقي.لابيد ونتنياهو يجتمعان لبحث النووي الإيراني.. وإسرائيل تطالب الولايات المتحدة بتعديلات في الملفدعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، للاجتماع لبحث الاتفاق النووي، المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران والتقارب الجاري بين طهران وواشنطن.من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن المعرفة والقدرات التي اكتسبتها إيران من تعديلات الملف النووي تتطلب إدخال تحسينات على الاتفاق الذي يتم بلورته.جاء ذلك في كلمة له أمام رؤساء معاهد الأبحاث في واشنطن، مشددا على مواصلة العمل ضد إيران في أي تطور.وأضاف ياغي أن مطالب إسرائيل تتلخص في تخفيض نسب التخصيب عما هي عليه في مسودة الاتفاق الحالي، وكذلك عدم رفع العقوبات على النحو المبين في الاتفاق، مشيرًا إلى أن اجتماع لابيد مع زعيم المعارضة نتنياهو لا يعني إلا شيئًا واحدا وهو أن هذا الموضوع محل إجماع صهيوني، وليس مثار خلاف بين حكومة ومعارضة.

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