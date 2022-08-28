https://sputnikarabic.ae/20220828/ذهبت-لحضور-حفل-زفاف-اعتقال-إسرائيلية-في-المغرب-بطلب-من-الإنتربول-ما-القصة؟-1066936920.html

ذهبت لحضور "حفل زفاف"... اعتقال إسرائيلية في المغرب بطلب من الإنتربول... ما القصة؟

ذهبت لحضور "حفل زفاف"... اعتقال إسرائيلية في المغرب بطلب من الإنتربول... ما القصة؟

كشفت القناة الـ 12 العبرية، اليوم الأحد، عن اعتقال السلطات المغربية مواطنة إسرائيلية مطلوبة من الإنتربول منذ مايو/أيار الماضي. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T15:41+0000

2022-08-28T15:41+0000

2022-08-28T15:41+0000

إسرائيل

أخبار المغرب اليوم

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وقالت القناة إن إستر تويتو (58 عاما) من سكان مدينة نتانيا وسط إسرائيل سافرت في مايو من هذا العام مع زوجها شموئيل لحضور حفل زفاف لأصدقاء مقربين في المغرب.وأضافت: "بمجرد وصولهما إلى العاصمة الرباط، ألقت الشرطة القبض على تويتو في المطار على أساس أنها كانت مطلوبة من قبل الإنتربول (..) وزارة الخارجية الإسرائيلية على دراية بالقضية. زارت القنصلية الإسرائيلية في المغرب تويتو في السجن وتأكدت من تزويدها بطعام الكوشر (طعام حلال وفق الشريعة اليهودية)".وبحسب القناة، قالت الشرطة المحلية في الرباط إن سلطات إنفاذ القانون في فرنسا تقدمت بطلب للإنتربول لاعتقال المواطنة الإسرائيلية.ووفقا للسلطات الفرنسية، فإن تويتو أسست "شركة واجهة" (تكون عادة غطاء لتنفيذ نشاطات إجرامية) ونفذت عملية احتيال بمبلغ 300 ألف يورو، وحكم عليها غيابيا بالسجن عامين.استعان أفراد عائلة تويتو بمحامين لها في المغرب وفرنسا لمنع تسليمها. وهي محتجزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر في السجن المركزي بالرباط في زنزانة واحدة مع 15 امرأة عربية محتجزات لارتكاب جرائم مختلفة، وفق القناة "12".وفي الشهر الماضي بدأت إدارة السجن بتزويدها بطعام الكوشر بعد تدخل كبار المسؤولين في السفارة الإسرائيلية لدى المغرب.من جانبها، نفت المواطنة الإسرائيلية في حديثها مع محاميها وأفراد أسرتها، قيامها بأي عمليات احتيال، زاعمة أن شخصا ما استخدم جواز سفرها وتفاصيلها دون علمها ونفذ تلك الجرائم.وأضافت على ما نقلت القناة: "لم تتم دعوتي أبدا إلى تحقيق، ولا إلى محاكمة، ولا شيء. لقد عشت في إسرائيل لمدة 20 عاما، فكيف تذكروا فجأة اعتقالي لشيء لم أفعله ولم يخطروني بذلك".وتابعت إستر تويتو: "أنا محتجزة هنا في ظروف صعبة. أخشى مغادرة الزنزانة. من غير السار أن يعرف الجميع أنني يهودية وإسرائلية. لم أر طفليّ منذ ثلاثة أشهر".

https://sputnikarabic.ae/20220405/محكمة-إماراتية-تقضي-بإعدام-إسرائيلية-محتجزة-في-أبو-ظبي-منذ-عام--1060854653.html

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