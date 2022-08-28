https://sputnikarabic.ae/20220828/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يبدأ-زيارة-غير-معلنة-إلى-الجزائر-1066946932.html
رئيس وزراء إثيوبيا يبدأ زيارة "غير معلنة" إلى الجزائر
رئيس وزراء إثيوبيا يبدأ زيارة "غير معلنة" إلى الجزائر
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الجزائر في زيارة رسمية غير معلنة مسبقا تستغرق يومين. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T19:40+0000
2022-08-28T19:40+0000
2022-08-28T19:40+0000
الجزائر
أخبار إثيوبيا
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وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن الوزير الأول أيمن عبد الرحمن استقبل نظيره الإثيوبي آبي أحمد الذي وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين.فيما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "شرع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيد آبي أحمد علي، بعد ظهر يوم الأحد، في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين".وأضافت: "كان في استقباله لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي".ولم يُعلن عن زيارة آبي أحمد للجزائر قبل وصوله.وفي يوليو/تموز الماضي زارت الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك زودي، الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها، معلنة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار إثيوبيا
رئيس وزراء إثيوبيا يبدأ زيارة "غير معلنة" إلى الجزائر
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وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الجزائر في زيارة رسمية غير معلنة مسبقا تستغرق يومين.
وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن الوزير الأول أيمن عبد الرحمن استقبل نظيره الإثيوبي آبي أحمد الذي وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين.
فيما قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية
: "شرع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيد آبي أحمد علي، بعد ظهر يوم الأحد، في زيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين".
وأضافت: "كان في استقباله لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي".
ولم يُعلن عن زيارة آبي أحمد للجزائر قبل وصوله.
وفي يوليو/تموز الماضي زارت الرئيسة الإثيوبية، ساهل وورك زودي، الجزائر
للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ 60 لاستقلالها، معلنة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إطلاق خط جوي مباشر بين البلدين.